Jeudi, l’ambassadrice « d’Israël » en Irlande, Dana Ehrlich, a accusé le peuple irlandais de considérer unilatéralement le conflit au Moyen-Orient.

Dans une interview à l’émission de radio Pat Kenny, Ehrlich s’est interrogé: » pourquoi le peuple irlandais ne condamne pas le Hamas et n’appelle pas à la libération des prisonniers israéliens ? »

Elle a ajouté : « Si vous regardez la façon dont la guerre est présentée ici en Irlande, j’entends une vision unilatérale, montrant Israël comme le seul méchant et ne montrant aucune responsabilité envers le Hamas. »

L’Irlande a appelé « à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, afin d’éviter un nouveau génocide », et a souligné « la nécessité pour l’UNRWA de poursuivre son travail et son soutien ».

L’Irlande a noté que « l’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la dignité humaine ne peut connaître d’exceptions », notant « qu’un cessez-le-feu facilite l’arrivée des fournitures humanitaires ».

Il convient de noter que des centaines de militants irlandais soutenant la Palestine ont manifesté, peu après l’opération de déluge d’Al-Aqsa, devant l’ambassade israélienne dans la capitale, Dublin.

Les participants ont exprimé leur colère et leur condamnation des bombardements barbares sur Gaza et ont exprimé leur soutien au peuple palestinien dans son droit de résister et de défendre sa liberté par tous les moyens.

Le député irlandais, Richard Boyd Barrett, a dénoncé la politique de deux poids, deux mesures des dirigeants des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne et du gouvernement irlandais, qui ont soutenu l’Ukraine avec tous les types d’armes et de munitions, au cours des deux dernières années, jusqu’à l’interdiction internationale des armes à sous-munitions et le désaveu du peuple palestinien, qui possède tous les droits de résister à l’occupation ».

Source: Médias