Le porte-parole militaire des Brigades martyres al-Qassam, Abou Ubaida, a révélé aujourd’hui vendredi « le sort d’un certain nombre de prisonniers israéliens ».

Abou Ubaida a déclaré dans un bref communiqué que « la résistance avait précédemment annoncé la perte de contact avec les moudjahidines qui gardaient un certain nombre de prisonniers ennemis dans la bande de Gaza », soulignant « qu’un certain nombre de prisonniers avaient été tués à la suite des tirs israéliens. bombardement ».

Il a ajouté « qu’après examen au cours des dernières semaines, il a été confirmé pour les Brigades Al-Qassam qu’un certain nombre de leurs combattants sont tombés en martyr et que sept prisonniers ennemis ont été tués dans la bande de Gaza, à la suite des bombardements sionistes », indiquant que « parmi les prisonniers israéliens tués par le bombardement se trouvaient : Haim Gershon Peri, Yoram Itak Metzger et Amiram Israel Cooper ».

Abou Ubaida a noté que « la résistance annoncerait plus tard les noms des quatre autres morts après avoir confirmé leur identité ».

Il a indiqué que « le nombre de prisonniers de l’occupation qui ont été tués à la suite des opérations militaires de l’armée israélienne dans la bande de Gaza pourrait dépasser 70 prisonniers », ajoutant que « la résistance a toujours été soucieuse de préserver la vie des prisonniers contrairement à la persistence des dirigeants de l’occupation qui ont délibérément tué leurs prisonniers afin de s’en débarrasser ».

Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam a affirmé que « le prix que nous accepterons en échange de 5 ou 10 prisonniers vivants est le même prix que nous aurions accepté en échange de tous les prisonniers, si les bombardements de l’ennemi ne les avaient pas tués ».

Brigades Al-Qassam : » Sept d’entre eux ont été tués par les armes de votre armée »

Immédiatement après la publication des propos d’Abou Ubaida, les Brigades Al-Qassam ont publié un clip vidéo des prisonniers, qui comprenait trois phrases écrites en arabe, en anglais eten hébreu.

Les phrases disaient : « Malgré notre souci de préserver leurs vies, Netanyahu insiste toujours pour les tuer. Sept d’entre eux ont été tués par les armes de votre armée. »

Les Brigades Al-Qassam ont publié sur Telegram une photo indiquant que l’un des prisonniers morts était un ami proche de Netanyahu, et ont déclaré : « Netanyahu a laissé ses amis affronter seuls leur sort sans les sauver ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont republié un clip video de 3 prisonniers de l’occupation, dont une vidéo avait déjà été diffusée, dans laquelle ils exigeaient qu’un accord soit trouvé pour leur libération.

Après qu’Al-Qassam ait annoncé, en décembre dernier, avoir perdu tout contact avec le groupe responsable de leur détention, il a annoncé, dans un nouveau clip vidéo, qu’il annoncerait aujourd’hui leur sort.

Des sources de la résistance palestinienne ont rapporté hier jeudi àla chaine satellitaire libanaise d’ Al-Mayadeen, concernant les négociations d’un accord de cessez-le-feu, que « les constantes incluent, dans la deuxième phase, la négociation des prisonniers, conduisant à un cessez-le-feu global », soulignant que sans cela, « la résistance ne peut pas conclure un accord ».

Il est à noter que l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza et les tentatives de l’occupation d’y pénétrer ont conduit à la mort de dizaines de prisonniers israéliens par les tirs des soldats de l’occupation.

La résistance palestinienne a affirmé à plusieurs reprises qu’elle ne négocierait pas sur les prisonniers israéliens jusqu’à la fin de la guerre contre Gaza, rejetant tout accord temporaire. Elle a souligné que c’est l’occupation israélienne qui fait obstacle à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et d’un accord d’échange.

Source: Médias