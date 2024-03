Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, Abou Hamza, a appelé samedi « à ne pas rester à la traîne dans la bataille menée par les héros de la résistance dans la bande de Gaza, au nom de la Oumma islamique, en particulier ceux qui possèdent des armées, des avions et des canons ».

Abou Hamza s’est adressé à ceux qu’il a décrit comme « les réticents à soutenir la bande de Gaza », en affirmant : « N’est-il pas temps pour vous de brandir les armes comme le peuple libre du Yémen, du Liban et de l’Irak ? enlevez le vêtement de l’esclavage et de l’humiliation envers les USA, le Grand Satan, et suiviez l’exemple des honorables ».

Abu Hamza a ajouté : « L’ennemi israélien voulait une guerre ouverte, et nous y sommes allés conformément aux ordres de Dieu en termes de mobilisation et de préparation « , soulignant la poursuite de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa sur la base de l’unité des arènes à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qods a salué la détermination du courageux peuple palestinien à l’intérieur de la bande de Gaza, qui a enduré la douleur et la persécution au nom d’une vie chère, notant que « la résistance partage avec le peuple palestinien les conditions dans lesquels il vive, et nous dévoilerons plus tard les images de cette bataille et la protection divine des moudjahidines dans les ruelles du danger ernnemi et sur les fronts ».

S’adressant au peuple palestinien à l’intérieur de la bande de Gaza assiégée, il a affirmé : « Vous êtes le symbole de la dignité, de la fierté et vous êtes des couronnes sur la tête de l’humanité, et nous ne nous rétablisserons pas notre dette envers vous, même si nous partageons votre douleur et vos blessures ».

La résistance détermine le lendemain de Gaza

Le porte-parole militaire des Brigades d’alQods a souligné que « la résistance à l’intérieur de la bande de Gaza est capable de poursuivre la bataille, quelle que soit sa durée », ajoutant que « la fin de cette bataille ne sera que l’oppression de l’ennemi, en vue de sa défaite de toute la Palestine ».

Il a également indiqué que « la résistance continue d’affronter et de défendre le territoire palestinien en Cisjordanie et tous les axes de combat dans la bande de Gaza avec ses formations militaires sur la base de son commandement qui existe toujours et n’a pas été touché ».

Abou Hamza a révélé qu’il y a quelques jours, comment les combattants des Brigades d’alQods ont tué et dispersé tous les membres des forces israéliennes dans le quartier de Zaytoun », ajoutant « nous avons détruit un certain nombre de véhicules et de chars, abattu des drones et explosé un Missile F-16 au sud du quartier de Zaytoun à Gaza ».

Et de poursuivre: « l’issue du lendemain dans la bande de Gaza ne peut être déterminée que par les moudjahidines et ceux qui ont mené la bataille de l’honneur et de la dignité. La résistance palestinienne, depuis sa création, n’est pas liée aux capacités de l’occupation, la résistance ne cesse d’évoluer et de se maintenir. »

Le porte-parole militaire des Brigades d’alQods a adressé un message à l’ennemi et au chef du troupeau, Netanyahu, disant : » La question du lendemain à Gaza est déterminée uniquement par la résistance palestinienne ».

Le mois de Ramadan sera un mois de terreur et d’anxiété pour l’entité israélienne

Abou Hamza s’est adressé aux Arabes et aux musulmans: « tout comme vous vous tournez vers Dieu avec les prières et le jeûne obligatoires, vous devez tourner vers la Palestine avec les armes et le jihad obligatoire, ajoutant : « Le mois de Ramadan est le mois du jeûne et de la mobilisation, et nous appelons notre oumma à briser le silence et à se rapprocher de Dieu, et à faire du mois de Ramadan un mois de terreur et d’anxiété pour l’entité israélienne ».

Abou Hamza a appelé « le peuple palestinien de Cisjordanie, d’alQods et de l’intérieur à attaquer les postes de contrôle militaires de l’occupation et à couper la route aux colons », appelant à ce que « le premier jour du Ramadan soit une journée internationale de soutien à Gaza, avec une mobilisation sérieuse dans tous les domaines ».

Il a ajouté : « Nous sommes certains que le corps unique de la nation fera l’impossible et fera du mois de Ramadan une journée historique pour laver la honte et menacer l’existence de l’entité ennemie israélienne et l’arrogance mondiale ».

Il est à noter que l’occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza, le bilan de l’agression s’élevant à 30 320 martyrs et 71 533 blessés depuis le 7 octobre 2023.

