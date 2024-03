Les idées principales du discours du porte-parole des brigades al-Qassam du Hamas Abou Ubaïda, ce vendredi 8 mars.

L’ennemi criminel méprise toutes les lois du monde et ses systèmes misérables qui se tiennent impuissants devant lui.

Cette bataille établira une nouvelle étape dans le monde que le droit ne peut être récupéré que par les armes.

Notre peuple se trouve face à une agression sioniste-américaine sans précédent dans l’histoire.

Les lois obsolètes de la communauté internationale sont dédiées à la protection de l’injustice et de l’agression sous l’influence de l’administration américaine.

L’épopée du 7 octobre est une réponse à des décennies d’agression qui ont culminé avec la tentative de judaïsation et de démolition d’Al-Aqsa.

L’agression sioniste s’est intensifiée avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement le plus extrémiste et le plus nazi de l’entité qui planifiait ce qu’elle faisait.

Une main injuste et tremblante se lève au Conseil de sécurité pour bloquer toute tentative, même formelle, de soutenir les opprimés.

Les Brigades Qassam et la résistance palestinienne ont porté nos vies sur leurs épaules et ont compris que l’ennemi ne sera pas dissuadé par une déclaration, une condamnation ou une résolution internationale, alors nous nous sommes préparés, et nous continuerons à infliger de lourdes pertes à son armée parmi ses soldats, ses officiers et ses mercenaires, et nous en avons encore d’autres.

Nous combattons l’ennemi pour le 154e jour et infligeons de grandes pertes à ses officiers, ses soldats, ses mercenaires et ses véhicules, et nous en avons encore…

L’ennemi ne se reposera pas sur notre terre et ne parviendra pas à instaurer la sécurité tant que notre peuple n’aura pas obtenu ses droits.

Nous accueillons le Ramadan avec le Jihad et la persévérance à un moment où les hommes sont devenus rares

Nous appelons notre peuple en Cisjordanie, à al-Qods et à l’intérieur du pays à se mobiliser vers la mosquée Al-Aqsa et à ne pas permettre à l’occupation d’imposer des faits sur le terrain.

Les sionistes ne se soucient guère du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa, même s’ils prétendent le contraire.

Félicitations à Gaza et à son peuple pour l’honneur des martyrs, des blessés et des prisonniers qu’ils ont rendu à la mosquée Al-Aqsa.

Que le Ramadan soit une extension de Gaza et de Badr et une escalade dans toutes les arènes à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine.

Il est du devoir de toute personne libre de se joindre aux sacrifices du peuple de Gaza et de sa résistance et de contrecarrer la tentative de diviser Al-Aqsa.

Nous appelons les peuples de notre oumma, partout dans le monde, à déclarer l’état d’alerte pour faire face à l’arrogance de l’occupation dans toutes les arènes à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine.

Nos moudjahidines, dans tous les points et axes de confrontation, continuent à faire face à l’agression avec un moral élevé et un esprit de combat inégalé, faisant preuve d’un grand héroïsme et prêts à dévaster davantage l’ennemi.

Nos moudjahidines continuent de faire face à l’agression dans tous les endroits où l’armée ennemie est présente à Gaza.

Nos moudjahidines ont mené de nombreuses opérations qualitatives, au cours des trois dernières semaines qui ont piégé l’ennemi dans des embuscades élaborées.

Notre priorité dans l’accord d’échange est l’arrêt complet de l’agression, le retrait de l’ennemi, le soulagement de notre peuple, le retour des personnes déplacées et la reconstruction.

Il est devenu clair que le gouvernement ennemi utilise la tromperie et les faux-fuyants dans les négociations et qu’il est caractérisé par la confusion.

Notre priorité absolue pour l’achèvement de l’échange de prisonniers est l’engagement total en faveur de la cessation de l’agression et du retrait de l’ennemi, et il n’y a pas de compromis sur ce point.

Nous ne laisserons rien passer avant la guérison des blessures de notre peuple qui est en train d’être exterminé

Le monde assiste à l’assassinat de parents cherchant de la nourriture pour leurs enfants et à l’assassinat d’enfants affamés, et certains pays qui sont de connivence avec l’ennemi sont incapables de s’identifier à ce niveau de dégradation.

Il n’y aura pas de compromis sur nos demandes d’arrêt complet de l’agression, de retrait de l’ennemi, d’aide à notre peuple, de retour des personnes déplacées et de reconstruction.

Les lamentations de Washington sur le nombre limité de prisonniers ennemis confirment sa politique de deux poids, deux mesures et son indifférence à l’égard des droits de l’homme.

Les familles des prisonniers doivent savoir que leur gouvernement manipule leurs fils et insiste pour les ramener dans des cercueils.

Nous soulignons que la famine touche également nos prisonniers et que certains d’entre eux souffrent de maladies dues au manque de nourriture et de médicaments.

Les sionistes se tiennent face à une oumma de deux milliards d’habitants et ne respectent pas le caractère sacré du sang innocent.

Source: Avec Axe de la Résistance