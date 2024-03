La Résistance islamique au Liban – Hezbollah – continue de soutenir le peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et de soutenir sa résistance, en menant plusieurs opérations militaires ciblant les sites militaires d’occupation israéliens et les rassemblements de ses soldats le long de la frontière avec la Palestine occupée.

La Résistance islamique a annoncé samedi que ses combattants avaient pris pour cible une force militaire israélienne à proximité du mont Adir, tuant et blessant ses membres.

Ils ont également pris pour cible une patrouille blindée de l’occupation alors qu’elle pénétrait dans le site d’Al-Malikiyah avec des armes appropriées, assurant qu’elle avait été touchée directement.

La résistance a également ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation à Jabal Nadhar et un autre rassemblement sur les hauteurs de Karantina, avec des missiles provoquant des dommages directs.

Elle a tiré contre un drone israélien dans les zones frontalières avec des armes appropriées, confirmant ainsi qu’elle était contrainte de battre en retraite et de retourner dans les territoires palestiniens occupés.

Elle a affirmé avoir ciblé, avec des missiles, les sites israéliens de Zibdin et Ruwaisat al-Qarn dans les hameaux libanaises occupées de Chebaa, confirmant que les missiles ont touché directement ses cibles.

Les moudjahidines de la résistance ont ciblé un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation à proximité du château de Hunin, en utilisant des roquettes qui ont touché directement la cible, selon un bref communiqué de la résistance .

À l’aide d’un missile Burkan , la Résistance islamique a visé le site israélien Al-Baghdadi, indiquant, dans un bref communiqué, qu’une frappe directe a visé le site.

Il convient de noter que l’occupation israélienne a lancé plusieurs attaques contre des villages et des villes du sud du Liban, menant un raid sur la ville de Kafra et plusieurs raids sur la ville d’Aita al-Shaab avec des chasseurs israéliens, et deux raids sur Al- Dahaira et Mays Al-Jeel, qui ont été bombardées par l’artillerie israélienne.

Les opérations de résistance ont conduit au deplacement d’environ 100 000 colons du nord de la Palestine occupée, sans obtenir du gouvernement d’occupation aucune perspective de retour, de sorte que les médias israéliens ont rapporté hier vendredi que les chefs des autorités locales des colonies du nord perdent leur patience, et ils estiment que les promesses faites ne sont que de l’encre sur du papier ».

