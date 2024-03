Les médias israéliens ont rapporté que « les manifestants ont réussi à contourner les barrières de sécurité de la rue Kaplan à Tel Aviv et ont bloqué la rue Begin à l’entrée de Kiryah », la zone qui comprend les quartiers généraux et les institutions du gouvernement et de l’armée.

Des affrontements ont éclaté entre la police d’occupation israélienne et les colons qui manifestaient là-bas, alors que la police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants et en a arrêté 10, dans le but d’ouvrir la route menant à Al-Kiryah.

Ces manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv, exigeant le renversement du gouvernement de Benjamin Netanyahu, la tenue d’élections anticipées et la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers avec la résistance palestinienne à Gaza.

Les manifestations se poursuivent à la lumière de la guerre à Gaza, qui dure depuis plus de 5 mois, où le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses objectifs déclarés, et est intransigeant sur le dossier des prisonniers israéliens qui sont détenus et tués à la suite de raids de l’armée d’occupation israélienne dans toute la bande de Gaza.

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Abou Ubaida, a révélé les noms des 4 prisonniers israéliens restants, sur les 7 prisonniers tués à la suite des bombardements de l’occupation sur Gaza, tandis que le la résistance avait annoncé plus tôt les noms des 3 autres prisonniers tués.

Dans son discours d’hier, Abou Ubaida s’est adressé aux familles des prisonniers israéliens en disant : « Votre gouvernement manipule vos enfants et insiste pour vous les remettre dans des cercueils », indiquant « qu’un certain nombre de prisonniers souffrent de déshydratation, en plus de subir les bombardements de leur armée ».

Hier également, les médias israéliens ont rapporté « qu’un certain nombre de familles de prisonniers israéliens dans la bande de Gaza ont bloqué l’autoroute 1 en direction d’alQods occupée et se sont mises en cage, dans le but de rappeler au Premier ministre d’occupation, Benjamin Netanyahu, le statut de leurs enfants.

Le site israélien Walah a indiqué que « les familles des prisonniers ont exhorté Netanyahu à parvenir immédiatement à un accord et à laisser la place à quelqu’un pour le faire s’il n’y parvenait pas », soulignant « qu’il n’y a pas de victoire complète sans le retour des prisonniers ».

Source: Médias