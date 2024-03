Des médias israéliens ont accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’entraver les négociations en vue de libérer les captifs israéliens chez le Hamas, au prix de leur vie.

Evoquant les pourparlers à Doha, le Yediot Ahronoth a indiqué que le vendredi dernier, le cabinet ministériel avait donné son feu vert pour que la délégation israélienne se rende dans la capitale qatarie « mais la discussion s’est terminée avant que tous les ministres ne donnent leur avis en raison du Shabbat ».

Le pire selon le quotidien israélien est que le cabinet n’a pas précisé le cadre et la profondeur des prérogatives de l’équipe des négociations ou en d’autres termes ce qui lui est permis de concéder et ce qu’il devrait persévérer à défendre.

« En conséquence, il n’y avait aucune utilité à ce que l’équipe se rende à Doha », en conclut le journal.

Une source suivant ce dossier lui a confié que « dans cette affaire et dans ce gouvernement, il n’y a aucun contrôle qui permettre que le sujet des otages demeure en tête des priorités du gouvernement ».

« Nous avons renoncé à nos esprits et notre humanité depuis bien longtemps », a-t-il déploré.

Selon ce média, de hauts responsables gouvernementaux et sécuritaires ont critiqué avec virulence les prises de décision au sein du cabinet ministériel et du cabinet de guerre à la fois.

Ils ont fustigé le comportement du Premier ministre pour « sa lenteur fatigante » sur le dossier des négociations, le suspectent de vouloir entraver l’opération.

« Il faudrait que vous compreniez que les négociations cette fois-ci ne sont pas comme celles de la libération de Shalit. A cette époque les représentants d’Israël étaient assis au Caire et dans les salles avoisinantes. Et parfois, les représentant du Hamas étaient de l’autre côté du mur… à chaque suggestion, à chaque problème, à chaque anti proposition, dans le cadre des pourparlers de rapprochement, il était possible en quelque minutes et parfois en quelques secondes de parachever les choses rapidement », explique le site.

Et de poursuivre : « Nous parlons dans les négociations en cours de plusieurs otages dont la vie est en danger d’une façon permanente, pour plusieurs raisons et facteurs. Pour faire face à la pression énorme du temps, chaque jour qui passe, même s’ils ne sont pas tués sous les bombes de l’armée israélienne ils vivent à la pointe de l’épée, profondément blessés dans leur corps et leur âme. Tandis que le processus des négociations avance à l’inverse de ce qui s’était passé au Caire (pour Shalit)».

Selon l’article du Yediot Ahronoth, de hautes responsables en Israël croient que Netanyahu tente avec préméditation de torpiller la transaction. Il a qualifié de laxiste ceux qui le croient lorsqu’il dit que c’est une tactique pour exposer une position ferme afin de pousser le Hamas à faire des concessions dans les négociations ».

Un haut-responsable au courant du dossier a dénoncé des tentatives de détourner et de fourvoyer les médias israéliens et l’opinion publique israélienne de la part du gouvernement israélien comme si ce dernier voulait en finir au plus vite avec la question des otages ».

Selon un dirigeant du Hamas, la récente tournée de négociations n’a abouti à aucun résultat et la position israélienne est très entêtée et n’offre rien de nouveau mais les Israéliens ont accepté le retour graduel et conditionné des déplacés ». Il a indiqué sous le couvert de l’anonymat qu’Israël n’a pas donné de réponse sur le cessez-le-feu ni sur le retrait de la bande de Gaza et il n’a pas été question des détenus palestiniens réclamés par le Hamas.

