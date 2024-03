La République islamique d’Iran n’hésitera pas à soutenir la cause palestinienne et elle est fière de le faire, a déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi.

Le président Raïssi a fait ces remarques lors d’une réunion avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, le mercredi 27 mars.

« Avec la résistance farouche du peuple opprimé de Gaza, la cause palestinienne a dépassé les frontières du monde musulman et est devenue une question mondiale », a-t-il affirmé.

Les peuples du monde, ajoute-t-il, détestent de tout cœur le régime criminel sioniste et les États-Unis qui sont son principal partenaire, mais ils apprécient en revanche la population innocente de Gaza.

Le président iranien a considéré l’opération Déluge d’Al-Aqsa, menée par les groupes de résistance palestinienne basés à Gaza, comme un grand événement unique qui a infligé des échecs irréparables au régime sioniste.

Aujourd’hui, souligne-t-il, la légitimité de la cause palestinienne n’est plus à faire de même que la justesse des positions de ses défenseurs dont la République islamique d’Iran, qui crient haut et fort que le régime factice sioniste sape la paix et est à l’origine de toutes les insécurités dans la région.

Les récents événements à Gaza, poursuit-il, n’en constituent pas moins un scandale pour l’Amérique et certains pays occidentaux qui ont soutenu le régime sioniste tueur d’enfants ; ils ont ainsi révélé leur vraie nature et leur vrai visage.

Évoquant la normalisation des relations entre ‘Israël’ et certains États dans la région, Ebrahim Raïssi a qualifié toute action diplomatique des USA et du régime sioniste dans la région de « trompeuse ».

« Les pays qui cherchaient à normaliser avec ce régime criminel sont humiliés devant leur peuple », a-t-il fait noter.

Plus loin dans ses propos le président Raïssi a mis l’accent sur les efforts fournis par la République islamique d’Iran pour créer une synergie entre les pays musulmans en soutien au peuple opprimé de Gaza, critiquant fermement la passivité et l’inaction des dirigeants de certains pays musulmans envers les crimes du régime sioniste à l’égard des Palestiniens.

« Aujourd’hui, le Hamas et d’autres groupes de résistance palestiniens ainsi que les enfants innocents de Palestine ont prouvé par leur courage, dévouement et leur sang pur que les plus grands crimes de guerre de l’histoire se sont déroulés à Gaza avec le soutien des États-Unis », s’est-il exprimé en ces termes.

Pour le président iranien, il est sûr et certain que la victoire finale appartient à la nation palestinienne et que le régime sioniste et ses partisans subiront la défaite.

La République islamique d’Iran, a-t-il souligné, défend résolument les droits de la nation palestinienne et restera toujours à ses côtés avec fierté pour soutenir la cause de la Palestine.

Remerciant les autorités iraniennes pour leur soutien indéfectible à la cause palestinienne et au peuple opprimé de la Palestine, le chef du bureau politique du Hamas a présenté un rapport détaillé sur les événements actuels à Gaza.

« L’opération Déluge d’Al-Aqsa a apporté des résultats inédits pour les Palestiniens », s’est-il félicité.

M.Haniyeh a rencontré mardi le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, à Téhéran.