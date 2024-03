Le ministre des Transports du gouvernement de Sanaa, le général de division Abdel Wahab al-Durra, a réitéré ce dimanche ses accusations aux Etats-Unis « de prendre en otage la sécurité de la navigation internationale et insiste sur le passage des navires israéliens sans arrêter l’agression et le blocus de Gaza ».

« Les destinations maritimes vers n’importe quel port du monde sont sûres à travers les mers Rouge et Arabe, à l’exception de celles associées à l’ennemi israélien », a ajouté al-Durra, assurant que « plus de 5.000 navires ont traversé la mer Rouge et Bab al-Mandeb pendant le premier quart de l’année », en cours.

« La partie américaine pratique l’intimidation, la militarisation de la mer Rouge et la fausse propagande pour protéger la navigation de l’ennemi israélien », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs souligné que le coût des pertes des secteurs des transports au cours des 9 années d’agression et de blocus dans son pays « s’élève à plus de 13 milliards et demi de dollars », soulignant que le coût des pertes du secteur aérien yéménite s’élève à environ 7 milliards de dollars, celles du secteur maritime plus de 5 milliards et demi milliards et celles du secteur terrestre à environ un milliard de dollars.

Le ministre des Transports yéménite a réclamé « l’ouverture totale et complète de l’aéroport international de Sanaa sans condition à toutes les destinations internationales » et à la « réhabilitation du port de Hodeïda », comme l’avaient promis les Nations Unies à la Convention de Stockholm de 2018.

Il a également exigé « l’ouverture de toutes les routes principales sans exception dans toute la République », exprimant la volonté du gouvernement de Sanaa d’y parvenir.

« L’autre partie doit faire preuve de bonne foi et privilégier l’intérêt public à l’intérêt personnel pour le bien du peuple yéménite et alléger ses souffrances ».

Il y a deux jours, le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, M. Abdel Malik Badreddine al-Houthi, a prononcé un discours télévisé, en préparation aux marches de solidarité avec le peuple palestinien et la résistance palestinienne, soulignant la poursuite du front yéménite et son efficacité, rappelant que « 86 navires ont été visés à ce jour », et qu’un bombardement de roquettes a visé avec des missiles ailés le port d’Oum al-Rashrash occupée, alias Eilat.

Il a également souligné que l’impact de ces opérations militaires en mer, ainsi qu’en Palestine, et l’incapacité de l’ennemi à les arrêter, est devenu « un problème clair, et l’ennemi l’a admis ».

Source: Média