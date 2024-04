Le porte-parole des Brigades al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, Abou Hamza, a affirmé que la ville sainte d’al-Qods a unifié les fronts cette année, avertissant contre « toute atteinte contre al-Qods et la mosquée Al-Aqsa qu’elle enflammera la région ».

Abou Hamza a déclaré dans son discours à l’occasion de la Journée Mondiale d’al-Qods que « ce qui se passe sur le terrain confirme que les factions de la résistance continuent de mener la bataille du Déluge d’al-Aqsa avec une entiere détermination aux niveaux militaire, sécuritaire et populaire ».

Il a souligné que « ce qui se passe dans la bande de Gaza nous oblige à assumer nos responsabilités et à verser le sang face à l’arsenal sioniste-américain », soulignant que « la résistance continue de repousser l’agression dans la bande de Gaza, la Cisjordanie et au Liban, et sa présence sur le terrain signifie qu’elle rejette l’occupation et poursuivra sa bataille sur la base de l’unité des fronts ».

Il a poursuivi : « Avec le soutien des fronts de soutien, nous continuons à faire face à l’occupation israélienne sur tous les axes de combat, en réponse à l’agression israélienne contre les civils ».

Abou Hamza a également salué le Hezbollah au Liban, le Hezbollah en Irak, le fier Yémen, la Syrie arabisée et la République islamique d’Iran. Il a également salué les masses qui sont sorties en Jordanie pour soutenir la bande de Gaza, soulignant que leurs voix ont trouvé un écho à Gaza.

Il a conclu que « le sang pur en Palestine a commencé à fleurir de la Jordanie à la Tunisie, en passant par Bahreïn et d’autres », ajoutant : « Nous vous promettons la victoire et que la fermeté du peuple palestinien sera un modèle pour tous les peuples du monde ».

Source: Médias