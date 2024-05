Le journal israélien Maariv a rapporté aujourd’hui samedi que « plus de 600 familles de soldats de l’armée israélienne dans la bande de Gaza ont adressé une lettre au ministre de la Défense, Yoav Galant, et au chef d’état-major, Herzi Halevy, exigeant que Rafah ne soit pas envahie ».

Le texte a souligné : « Nous ne vous faisons plus confiance et entrer dans Rafah pourrait être un piège mortel ».

Auparavant, la Douzième chaîne israélienne a révélé que « 30 officiers et soldats des forces de réserve de l’armée refusent l’ordre de se préparer à une opération militaire dans la ville de Rafah, en raison de leur incapacité à poursuivre les combats dans la bande de Gaza, après environ 7 mois de combat ».

La chaîne a rapporté que « les membres des forces de la compagnie des parachutistes de réserve, rattachés à la brigade régulière des parachutistes, ont reçu l’ordre de se préparer au travail à Rafah, mais ils ont informé leurs commandants « qu’ ils ne viendront pas parce qu’ils ne sont plus en mesure de le faire. »

Elle a ajouté que les chefs de l’armée ont clairement indiqué qu’ils n’obligeraient pas les réservistes à y assister. Cependant, ils ont déclaré que cela traduit un niveau élevé d’attrition au sein de la force de réserve après des mois de combats.

Il y a quelques jours, la Septième chaîne israélienne a révélé que « des dizaines de femmes recrutées dans l’armée israélienne ont refusé d’être réparties pour servir à la base de formation, en tant que monitrices au sein de l’Unité de surveillance de la frontière avec Gaza ».

La chaîne israélienne a indiqué « qu’il s’agit de la troisième conscription depuis le 7 octobre, qui a vu un grand nombre de personnes refuser de servir dans l’unité ».

Cela arrive à un moment où les menaces israéliennes d’envahir Rafah se multiplient, tandis que les responsables israéliens mettent en garde contre une telle mesure, car elle constituerait un désastre pour « Israël ».

Dans ce contexte, le général de réserve de l’armée d’occupation et ancien commandant de sa division opérationnelle, Israel Ziv, a affirmé que « le Hamas prépare une embuscade stratégique pour l’armée qui constituera un désastre pour Israël ».

Ziv a déclaré que cette opération « comporte un risque élevé, plus élevé que tout ce que l’armée a fait dans la bande de Gaza, en raison du fait que Rafah est un endroit très difficile et surpeuplé pour combattre, en plus de la sensibilité égyptienne et américaine à son égard ».

Les factions palestiniennes ont affirmé que la résistance se prépare à tout scénario d’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza, y compris une invasion terrestre de Rafah, au sud de la bande, et qu’elle ne restera pas les bras croisés et que toutes les options sont devant elle ».

Source: Médias