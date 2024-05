Sept citoyens palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyre, ce mercredi à l’aube, et plusieurs autres ont été blessés dans un bombardement de l’occupation israélienne contre le quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de la ville de Gaza.

L’agence de presse palestinienne (Wafa) a rapporté que l’avion d’occupation a visé un appartement dans un immeuble résidentiel de la famille Al-Louh, près de l’école Al-Falah, dans le quartier d’Ashqoula, dans le quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de la ville de Gaza, ce qui a conduit au martyre du citoyen Naim Mohammad Al-Louh, de son épouse Suzan Al-Louh et de leurs enfants : Ali, Mohammad, Karam, Sama et Mays.

Il a ajouté que les équipes de secours ont pu récupérer les martyrs et les blessés et les transporter à l’hôpital baptiste dans la ville de Gaza.

Deux Palestiniens sont également tombés en martyre et plusieurs autres blessés tôt mercredi matin à la suite d’un bombardement israélien contre le sud de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

L’agence Wafa a cité des sources locales disant : « Les forces d’occupation ont ciblé une moto près de la porte Salaheddine, au sud de Rafah, ce qui a entraîné la mort de deux citoyens et en a blessé d’autres. »

Mardi matin, les forces d’occupation ont occupé le côté palestinien du poste frontière de Rafah et ont interrompu le flux d’aide vers la bande de Gaza. Elles ont ainsi fermé le principal passage terrestre par lequel entre l’aide et par où sortent les blessés et les malades pour recevoir les secours nécessaires en dehors de la bande de Gaza, ce qui menace d’exacerber la catastrophe humanitaire, d’autant plus que les stocks de nourriture à Gaza ne couvrent qu’un à quatre jours des besoins des Gazaouis, selon les Nations Unies.

La ville de Rafah est le dernier refuge des déplacés dans la bande de Gaza sinistrée. Depuis le début de l’opération terrestre lancée par les forces d’occupation contre la bande de Gaza le 27 octobre dernier, les citoyens ont été contraints de partir du nord et du centre vers le sud de la bande de Gaza, vu qu’il était considéré comme « zone sûre ».

Malgré sa petite superficie estimée à environ 65 kilomètres carrés, Rafah abrite aujourd’hui plus de 1,5 million de Palestiniens, qui vivent dans des conditions misérables dans des milliers de tentes réparties dans toute la ville.

L’occupation israélienne poursuit son agression terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, qui a entraîné le martyre de 34 789 citoyens, dont une majorité d’enfants et de femmes, et la blessure de 78 204 autres, selon un bilan infini, car des milliers de victimes sont toujours ensevelies sous les décombres.