La Résistance Islamique au Liban – Le Hezbollah a annoncé avoir lancé une attaque aérienne avec des drones d’assaut contre la direction militaire du commandement des forces d’occupation dans la colonie de Kfargaladi et ses environs, confirmant que sa salle des opérations a été directement touchée et que ses officiers et des soldats furent tués et blessés.

La résistance a placé l’opération dans le cadre de la réponse à l’assassinat des moudjahidines dans la ville de Baflih, et en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance.

Dans un communiqué distinct, la résistance a affirmé avoir ciblé un déploiement de soldats d’occupation à proximité du site de Jal al-Alam avec un missile Burkan de gros calibre.

La résistance a également annoncé que ses moudjahidines ont ciblé un véhicule militaire sur le site d’Al-Malikiyah avec des armes appropriées, le visant directement et tuant et blessant son équipage, confirmant qu’il a été vu en feu.

La résistance avait annoncé jeudi, plus tôt dans la journée, avoir visé, avec des obus d’artillerie, l’un des systèmes de surveillance nouvellement développés sur le site de Ramia, le touchant directement, ainsi qu’un nouveau centre de commandement de l’occupation dans la colonie de Natoua, et un groupe de soldats d’occupation au point d’Al-Jardah, le visant directement , causant des morts et des blessés.

Source: Médias