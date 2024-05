Le porte-parole des Brigades martyres Ezzeddine al-Qassam, Abou Ubaida, a affirmé que « la population de Gaza et sa résistance mènent une guerre inégale et une défense légendaire contre la barbarie de l’ennemi depuis 32 semaines, soit depuis le 7 octobre dernier ».

Il a souligné « qu’au cours de longues journées, nuits et semaines, l’ennemi et son gouvernement nazi ont commis les crimes de génocide les plus odieux et qu’il s’est vanté des crimes qu’il a commis à Gaza au point deles qualifier de réalisations militaires, alors qu’il commet en réalité un génocide systématique , pire l’intimidation et la criminalité sont sa stratégie dans son agression contre Gaza ».

Le porte-parole d’Al-Qassam a menacé l’occupation israélienne qu’elle affrontera une résistance plus féroce à chaque fois qu’elle aspire à enregistrer un exploit ou un accomplissement ».

Il a expliqué que « l’ennemi est tombé dans une série de confusion lorsqu’il a décidé de lancer une agression terrestre contre Rafah, le quartier d’Al-Zaytoun et Jabalia, pensant qu’ils étaient devenus des cibles faciles, et il a donc imaginé que s’il brûlait une terre verte et aride, sur une période de 7 mois, il y trouvera peu de résistance. Or, l’occupation israélienne a été surprise de découvrir en enfer et d’être confronté à une résistance plus féroce ».

Abou Ubaida a présenté les réalisations de la résistance, qui a été capable, « en 10 jours, de cibler 100 véhicules militaires israéliens sur les fronts de combat à Gaza », en plus de causer des pertes humaines qui ont amené l’occupation à compter ses morts et ses blessés par dizaines, et elle n’a guère cessé de retirer ses soldats ».

Il a indiqué que » l’ennemi se limite à réveler » une partie de ses pertes », tandis que la résistance surveille des résultats » bien plus importants ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a noté : « Malgré la guerre, la famine, la destruction et les meurtres, notre résistance émerge, et derrière elle se trouve notre peuple, affrontant l’ennemi de partout. Nos moudjahidines se livrent à des batailles acharnés face à l’ennemi. Il y a un grand élan sur les lignes de front de la confrontation, avec les différentes armes dont ils disposent, et nous affrontons l’ennemi avec des armes contre des blindés et des individus, en faisant exploser des bâtiments, des ouvertures de tunnels, des champs de mines et en eexecutant des tirs de snipers ».

Il a ajouté : « Nos moudjahidines font face à une force tremblante et en difficulté, et ils la brisent et ne récoltent que déception. Quant aux armes américaines utilisées pour exterminer notre peuple, elles provoquent des destructions massives, telle est la seule réussite de cet ennemi en crise ».

Abou Ubaida a salué la résistance et le peuple palestinien qui, après 224 jours, ont prouvé leur capacité à résister et à se battre.

Source: Médias