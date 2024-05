L’armée d’occupation israélienne a commis, le mardi 28 mai, un nouveau massacre contre des femmes, des enfants et des civils en attaquant les tentes de réfugiés dans la zone d’al-Mawasi, à l’ouest de la ville de Rafah, tuant et blessant plusieurs personnes.

Des sources palestiniennes ont annoncé qu’au moins 21 personnes sont tombées en martyr et des dizaines d’autres ont été blessées lors de cette attaque barbare du régime sioniste.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré : « Lors de cette attaque barbare, 21 personnes ont été tuées et 64 personnes ont été blessées, dont 10 gravement. »

Et ce, alors que le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que l’hôpital de campagne indonésien et la clinique Tel al-Sultan de la ville de Rafah étaient complètement hors service en raison des attaques et des bombardements continus de l’armée du régime sioniste.

Ce ministère a souligné qu’actuellement, dans la province de Rafah, seul l’hôpital de maternité et de gynécologie à Tel al-Sultan continue de fonctionner et de fournir des services aux patients.

Le ministère de Santé de Gaza a déclaré qu’au début de l’attaque contre Rafah, l’hôpital Abou Youssef Al-Najjar, l’hôpital central Abou al-Walid, l’hôpital de campagne de Rafah et l’hôpital spécialisé du Koweït ont été mis hors service.

La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a annoncé ce mardi 28 mai dans l’après-midi que l’armée israélienne a attaqué l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza et que les générateurs d’électricité ont pris feu.

Quelques minutes plus tard, le directeur de l’hôpital Kamal Adwan a déclaré aux médias qu’à la suite de l’attaque israélienne, cet hôpital n’est plus opérationnel et qu’il est hors service.

Le ministère de la Santé de Gaza a demandé à toutes les institutions internationales de fournir le soutien nécessaire aux hôpitaux de la bande de Gaza ainsi qu’au personnel de santé et aux ambulanciers.

Alors que le régime sioniste poursuit ses attaques contre la bande de Gaza, en particulier contre la ville de Rafah, la Résistance palestinienne multiplie ses opérations contre les forces israéliennes.

L’agence de presse SAMA a rapporté que plusieurs zones des territoires occupés en 1948 ont été bombardées par des roquettes de la Résistance palestinienne.

Selon ce rapport, les colonies situées près de la frontière de Gaza ont été frappées par des roquettes de la Résistance, et les sirènes d’alerte ont retenti dans toute la région.

Cette attaque de roquettes a eu lieu alors que 235 jours se sont écoulés depuis le début de l’offensive du régime sioniste dans la bande de Gaza, mais les groupes de résistance continuent d’infliger de violents coups à ce régime.

Alors qu’environ 8 mois se sont écoulés depuis le début de l’incursion du régime sioniste dans la bande de Gaza sans aucun résultat, ‘Israël’ s’enlise de plus en plus dans ses crises internes et externes.

Source: Avec PressTV