Les Gardiens des Brigades du Sang en Irak ont annoncé aujourd’hui samedi avoir ciblé, à travers une opération qualitative, la centrale électrique de Rabin à Césarée dans les territoires palestiniens occupés.

Dans un communiqué, les Gardiens des Brigades du Sang ont affirmé que « le ciblage a été effectué par drone et a donné lieu à des tirs directs », ajoutant qu’il s’agit « d’une victoire pour le sang innocent de Gaza et de Rafah, et d’une croyance dans l’unité des champs de bataille ».

Cela survient alors que la Résistance islamique en Irak poursuit ses opérations contre l’occupation israélienne, en soutien à la bande de Gaza et en réponse à ses crimes.

Les dernières opérations annoncées par la résistance irakienne ont visé jeudi le port d’occupation de Haïfa, avec des drones, en collaboration avec les forces armées yéménites, dans le cadre de deux opérations militaires.

Avant cela, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir attaqué à l’aide de drones une cible israélienne vitale dans la ville de Haïfa, dans le centre de la Palestine occupée.

Source: Médias