La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé jeudi soir le bombardement de la principale base de missiles de défense aérienne de l’occupation israélienne, qui appartient au Commandement du Nord, dans la caserne Berea, avec des dizaines de missiles Katyusha.

La résistance a déclaré, dans un communiqué, que « cette opération intervient en réponse aux attaques d’occupation qui ont ciblé les villes de Nabatieh et de Sohmor, et en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à ses courageux et honorables résistance ».

De leur côté, les médias israéliens ont fait état d’une panne de courant dans la ville de Safad suite à la récente salve de missiles.

Ils ont indiqué « qu’environ 40 missiles ont été lancés lors de la dernière poussée vers la zone de Safad, ce qui, selon un premier rapport, a fait de nombreuses victimes et provoqué une panne de courant dans toute la ville ».

Les médias israéliens ont également indiqué que « de la fumée a été vue à Berea, Safad et Ein Zeitim, à cause d’un incendie qui s’était déclaré et que l’électricité a été coupée dans la colonie de Beria après la dernière salve de missiles ».

Les médias israéliens ont rapporté qu’il s’agissait de « la salve de missiles la plus lourde lancée en direction du nord depuis des semaines ».

Plus tôt jeudi, la résistance a annoncé une attaque aérienne, via des drones d’assaut, sur le site naval de Naqoura.

L’attaque a visé les positions des officiers et les colonies des soldats d’occupation et les a touchés directement, provoquant des incendies sur le site, tuant et blessant ceux qui se trouvaient à l’intérieur.

Dans un autre communiqué, la résistance a affirmé que « le site de Ruwaisat al-Qarn, dans les hameaux libanais occupées de Chebaa, a été visé par des missiles et qu’il a été directement touché ».

Source: Médias