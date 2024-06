La Résistance islamique au Liban – Hezbollah – a annoncé aujourd’hui vendredi avoir ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne à proximité du Triangle de Tayhat, avec des missiles, provoquant des tirs directs.

La résistance a ciblé les appareils d’espionnage sur le site de Birkat Risha avec des armes appropriées, réalisant un coup direct a été obtenu.

La résistance a souligné que « ses opérations interviennent en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza, en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux attaques répétées de l’occupation contre les villages et les villes libanaises.

La résistance a publié des images d’une opération visant la base de défense antimissile aérienne de Beria de l’armée d’occupation israélienne, dans le nord de la Palestine occupée.

L’occupation israélienne poursuit ses agressions contre les villes du sud, sachant que les raids israéliens ont visé les villes de Kafr Kila et Shehin, selon le correspondant d’Al-Manar .

Hier, la résistance a bombardé la base principale de la défense aérienne antimissile de l’occupation israélienne, qui appartient au commandement du Nord, dans la caserne Beria, avec des dizaines de missiles Katyusha.

La résistance a lancé une attaque aérienne, via des drones d’assaut, contre les positions et les campements des officiers et soldats d’occupation, sur le site naval de Naqoura, et provoquant des pertes directes. Le site de Ruwaisat al-Qarn, dans les hameaux libanais occupées de Chebaa, a également été visé par des missiles.

