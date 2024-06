Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré que les musulmans détermineront désormais leur propre sort, soulignant que les groupes de résistance antiterroristes répondront proportionnellement à tout acte d’agression en Asie occidentale.

Le général de division Hossein Salami a fait ces remarques, le samedi 29 juin, lors d’une conférence intitulée « Défenseurs du sanctuaire sacré et du Front de Résistance » dans la ville de Mashhad, au nord-est de l’Iran.

Salami a affirmé que les Palestiniens continueront à affronter vigoureusement le régime israélien, de même que toutes les forces de l’Axe de la Résistance ont fait preuve de résilience.

« Les défenseurs du sanctuaire sacré et les combattants du front de Résistance tombés en martyr sont les symboles de courage et de sacrifice, les piliers du martyre, les incarnations de la liberté et de la dignité.»

Et lui de poursuivre que « l’histoire de l’Islam montre que le chemin vers l’honneur et la dignité des musulmans passe par le Jihad et le martyre ».

Les Occidentaux, a-t-il noté, sont bien conscients du fait qu’aucune puissance ne peut s’assurer la gloire et la grandeur dans le monde sans le monde musulman.

Et d’ajouter : « Les puissances occidentales cherchent à dominer le monde entier en établissant un contrôle total sur les musulmans (…) ils exercent une influence sur un large éventail de questions, allant de l’économie à la culture et aux affaires sociales, dans le monde musulman depuis près d’un siècle et la création du régime israélien en 1948 est le résultat d’une telle domination perverse ».

« Ils s’assoient simplement autour d’une table, signent des contrats, et divisent les pays musulmans entre eux en laissant les musulmans dans la pauvreté, le dénuement, l’impuissance et le sous-développement. »

Il a poursuivi : « Le régime sioniste agit comme un centre politique, géographique, sécuritaire et militaire assez dangereux qui sert les intérêts de l’Occident. Il protège leurs intérêts (occidentaux) dans cette région et empêche l’unité et la consolidation de la souveraineté musulmane tout comme un poignard empoisonné dans le flanc du monde musulman.»

Il a décrit les martyrs du front de Résistance comme les adeptes de la culture de la confiance, de la résistance et de la persévérance.

« Les musulmans ne souhaitent plus se plier à l’hégémonie de l’Occident. C’est bien pire que la mort pour nous de vivre sous le contrôle du système politique de la tyrannie occidentale. »

En mettant l’accent sur le soutien international croissant à Gaza et les rassemblements pro-palestiniens aux États-Unis et dans les États européens, il a déclaré que la Palestine a conquis le cœur de tous les peuples du monde.

Il a assuré que le front de Résistance est voué à la victoire, avant d’indiquer : « La Palestine continue, le Liban brille, le Yémen est debout, l’Afghanistan a humilié les ennemis et la Syrie a chassé les malveillants de l’islam. »

Source: Avec PressTV