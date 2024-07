Des responsables israéliens ont révélé mercredi que « les négociations de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers qui se sont déroulées en Égypte au cours des deux derniers jours ont permis de progresser sur la question de la sécurisation de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza et de la réouverture du passage de Rafah », selon le site américain Axios.

Deux responsables israéliens ont déclaré « qu’il existait un accord commun entre les États-Unis, l’Égypte et Israël concernant la nécessité de fermer le couloir de l’axe de Philadelphie, à la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza, sous prétexte d’empêcher la contrebande d’armes vers le Hamas par voie souterraine soit les tunnels ».

Ils ont souligné que « les États-Unis ont fait preuve d’une grande volonté de participer directement à la construction d’infrastructures à la frontière de l’Axe de Philadelphie, comme un mur souterrain qui détecte les tentatives de creusement de tunnels ».

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité du gouvernement d’occupation israélien, Yoav Galant, a annoncé « qu’ Israël a souhaité une solution qui empêche la contrebande d’armes dans la bande de Gaza », estimant que « cette question était nécessaire au retrait de l’armée israélienne d’une partie de la bande de Gaza surtout de l’axe de Philadelphie ».

Les médias israéliens ont rapporté « qu’en d’autres termes, Gallant a insinué « qu’Israël accepterait, dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers, de se retirer de l’axe de Philadelphie – mais à condition qu’on lui promette une autre solution consistant à empêcher la contrebande d’armes le long de l’axe, même sans la présence réelle de l’armée israélienne ».

Selon des sources israéliennes proches du dossier, « les Égyptiens ont exprimé leur approbation initiale pour cette démarche, et il s’agit d’une solution acceptable pour Israël », et on s’attend à ce que les Américains financent l’installation des capteurs pour un coût d’environ 200 millions de dollars.

Les efforts diplomatiques entre Washington et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu et à un échange de prisonniers à Gaza se sont intensifiés ces derniers jours, alors que l’administration américaine s’efforce de parvenir à un accord avant les élections présidentielles de novembre prochain.

Source: Médias