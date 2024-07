Le président iranien élu, Massoud Pezeshkian a déclaré que son administration ouvrirait de nouveaux horizons en matière de politique étrangère en développant des relations cordiales avec d’autres pays.

Pezeshkian a fait ces remarques vendredi en réponse aux appels téléphoniques et aux messages de félicitation envoyés par les chefs d’État et les autorités de plus de 40 pays à l’occasion de son élection à la présidence de l’Iran.

« La principale approche de la politique étrangère de la nouvelle administration sera l’ouverture de nouveaux horizons et l’élargissement de relations amicales avec d’autres gouvernements, fondées sur le dialogue, la coopération, l’égalité et le respect mutuel », a-t-il déclaré.

Celui qui était chirurgien cardiaque jusqu’à son élection a même souligné que son administration accorderait une importance particulière à la promotion des relations avec les voisins et les pays de la région.

Le président élu a jusqu’à présent reçu des appels téléphoniques et des messages écrits de dirigeants et de hauts responsables de pays tels que la Russie, la Chine, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak, Bahreïn, le Bangladesh, le Pakistan, la Jordanie, l’Égypte, la Syrie et l’Algérie.

Pezeshkian a par ailleurs été félicité par les autorités de ces pays : La Mauritanie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Biélorussie, la Géorgie, Cuba, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, les Seychelles, l’Inde, les Maldives, la Turquie, la Serbie, la Croatie, le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud et la Corée du Nord.

Il est sorti vainqueur du second tour de l’élection présidentielle, le 5 juillet. Il a recueilli plus de 16 millions de voix contre plus de 13 millions pour son adversaire, Saïd Jalili, ancien négociateur, sur un total de plus 30 millions, avec un taux de participation de près de 50 %.

Le Conseil constitutionnel iranien a confirmé dimanche le résultat du second tour de l’élection présidentielle.

Pezeshkian devrait être approuvé par le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le 28 juillet, lors d’une cérémonie à laquelle prendront part de hauts responsables du pays.

Après avoir obtenu l’aval de l’Ayatollah Khamenei, le président iranien élu prêtera serment pour devenir officiellement le neuvième président de la République islamique d’Iran. La cérémonie d’investiture aura lieu au Parlement, le 30 juillet.

Source: Avec PressTV