Samedi, la Résistance islamique branche armée du Hezbollah au Liban a mené plusieurs opérations contre l’occupation israélienne, en réponse aux attaques israéliennes qui ont visé des villes du sud du Liban.

En réponse à l’attaque et à l’assassinat perpétrés par l’occupation, vendredi, dans la ville d’Al-Mari, la Résistance islamique au Liban a bombardé le site Metula de l’ armée d’occupation israélienne avec un missile Jihad .

En réponse aux attaques israéliennes contre les villages et les lieux sûrs du sud et aux attaques contre les civils, en particulier l’attaque qui a visé la ville d’Al-Khardali et a conduit au martyre de deux membres du Mouvement Amal, la résistance a bombardé la colonie de Kiryat Shmona avec des dizaines de roquettes Katyusha.

En réponse à l’attaque qui a visé la ville de Taybeh, la Résistance islamique a ciblé les bâtiments utilisés par les soldats d’occupation dans la colonie Margaliot, faisant des victimes confirmées.

Par ailleurs, la Résistance islamique a visé, avec des missiles Falq, un déploiement de soldats d’occupation à proximité du site Hanita, un autre à proximité du site Mayan Baruch, et un troisième à proximité de la caserne Beit Hillal, faisant des victimes dans chacune de ces opérations.

La Résistance islamique a ciblé un quatrième déploiement de soldats israéliens à proximité de Tal Shaar avec des missiles, provoquant des morts et des blessés.

Elle a également ciblé le site Ruwaisat Al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kfarshouba, et le matériel d’espionnage sur le site Ramia, avec des missiles, réalisant également des tirs directs.

La Résistance islamique au Liban a affirmé que ces opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance.

Pendant ce temps, les médias militaires de la Résistance islamique au Liban ont diffusé des images documentant le ciblage d’une maison où étaient stationnés des soldats israéliens dans la colonie Chatula, à la frontière libano-palestinienne.

Une autre vidéo diffusée par les médias militaires a montré la Résistance islamique au Liban visant le site Hadab Yarin et les environs de la caserne Zarait, à la frontière avec la Palestine occupée.

Dans l’entité d’occupation, l’armée israélienne a admis qu’il y a eu quatre blessés dans ses rangs, dont un grièvement, suite aux tirs de fragments de missiles à Kiryat Shmona.

Les médias israéliens ont rapporté que 6 Israéliens ont été blessés dans le nord à la suite de roquettes tirées depuis le Liban.

Un incendie s’est déclaré dans la zone de Kiryat Shmona après avoir été la cible d’une attaque de missiles, tandis que deux bâtiments à Margaliot ont été gravement endommagés après la chute de missiles dans la colonie, selon les médias israéliens.

Poursuite des attaques contre le sud du Liban

En parallèle, les attaques israéliennes contre les villages et les villes du sud du Liban se poursuivent, les chasseurs de l’occupation ciblant les villes de Hula, Kafr Kila et Rab Thilaine, selon le correspondant d’Al-Manar.

Les raids israéliens ont visé la ville d’Aita al-Shaab, tandis qu’un drone d’occupation a visé une voiture à la périphérie de la ville de Kafr Tibnit. Les bombardements de l’artillerie israélienne ont également visé la périphérie des villes d’Aita al-Shaab, al-Tiri, Hula et les environs de Tal Dibin, dans la plaine de Marjayoun.

Auparavant, la Résistance islamique au Liban avait ciblé un rassemblement de soldats d’occupation à proximité de la caserne de Mitat avec des missiles, obtenant ainsi un coup direct.

Le régiment de résistance libanaise Amal a annoncé le martyr Moussa Mouhammad Suleiman, de la ville de Kafr Kila, à la suite de l’agression aérienne israélienne qui a visé la région d’Al-Khardali.

Source: Médias