Au 282ème jour de son agression contre la bande de Gaza, l’armée d’occupation israélienne a commis, le dimanche 14 juillet, un nouveau massacre dans l’école Abu Oreiban affiliée à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), dans le camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.

Les enfants et les femmes représentaient plus de 70 % des victimes du massacre, les restes des martyrs et leurs corps étant été déchiquetés.

17 réfugiés palestiniens sont tombés en martyre suite à ce massacre, tandis qu’environ 80 autres ont été blessées, a précisé le bureau médiatique du gouvernement de la bande de Gaza.

Et d’ajouter : « les nouveaux massacres israéliens surviennent après la détérioration du secteur médical suite à la destruction par l’occupation des hôpitaux qui ont été mis hors service ».

Le bureau médiatique a en outre condamné le massacre commis par l’occupation à l’école Abu Oreiban, et l’alignement de l’administration américaine avec l’occupation dans le crime de génocide en cours, les tenant pleinement responsables des massacres continus contre les civils et personnes déplacées.

Il a également appelé la communauté internationale, les Nations Unies, les diverses organisations internationales et tous les pays du monde libre à faire pression sur l’occupation et sur Washington pour qu’ils mettent fin à la guerre génocidaire et arrêter l’effusion du sang à Gaza.

Hamas : les tentatives de Netanyahu de faire plier notre peuple échoueront

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé, dans un communiqué, que l’escalade des massacres perpétrés par l’armée d’occupation contre des civils déplacés dans les centres d’hébergement constitue une extension de la guerre génocidaire en cours contre le peuple palestinien.

Il a souligné que cette escalade représente « un défi flagrant d’Israël envers la communauté internationale et un mépris des exigences internationales appelant à la nécessité de mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien ».

Le Hamas a également souligné que « les tentatives du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son gouvernement nazi de faire plier le peuple palestinien échoueront ».

Le massacre de l’école Abu Oreiban à Nuseirat s’ajoute aux deux massacres commis par l’occupation, samedi, à Mawasi Khan Younes contre des civils et des personnes déplacées sous des tentes, où environ 390 personnes sont tombées en martyre et blessées, et dans le camp de Shati où 22 martyrs sont tombés en martyre alors qu’ils accomplissaient la prière dans une près de la mosquée Abyad.

Ces massacres ont été précédés par d’autres crimes et agressions lancés par l’occupation sur une période d’environ 10 mois, à la suite desquelles plus de 38.580 personnes sont tombés en martyre et plus de 88.880 autres blessées, selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé.

En plus des martyrs et des blessés recensés, plusieurs victimes se trouvent toujours ensevelies sous les décombres.