Dans la foulée de ses verbiages contre le peuple et la Résistance palestiniens, le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, a dit être fier d’« avoir démoli des maisons de Palestiniens au Néguev, et toute autre chose qui -à son avis- était illicite et devait être détruite ».

Selon l’agence de presse Fars, le ministre de la Sécurité israélien Itamar Ben Gvir a prétendu, le lundi 15 juillet, que le régime israélien avait installé 2 000 prisons pour les détenus palestiniens.

Dans un autre discours, Ben Gvir avait précédemment prétendu que les prisons israéliennes n’utilisaient pas la politique d’inanition ; « ma politique est pourtant claire, les prisonniers palestiniens doivent recevoir un minimum de nourriture », avait-il ajouté.

Le ministre israélien a également avancé que les prisonniers détenus pour des raisons sécuritaires doivent recevoir encore moins de nourriture que ceux détenus pour des infractions pénales.

Citant des sources sécuritaires, le journal israélien Haaretz, avait précédemment rapporté que depuis le 7 octobre 2023, les geôliers israéliens avaient considérablement réduit la quantité de nourriture servie pour les prisonniers palestiniens.

La quantité du repas servi aux prisonniers palestiniens est nettement moins que celle évoquée par les lois internationales, a écrit Haaretz.

Selon la chaîne d’information qatarie Al-Jazeera, outre la démolition des maisons au Néguev ou de tout autre bien soi-disant illicite des Palestiniens dont se vante lamentablement Ben Gvir, ce dernier a jugé normal que les prisonniers palestiniens n’aient pas accès à un minimum de moyens.

En revanche il se targue en tant que ministre de la Sécurité d’avoir émis en moins de 6 mois le permis d’acquisition de 144 000 armes, contre seulement 8 000 dans un an avant qu’il n’ait occupé ce poste.