Les Brigades d’Al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, ont déclaré le samedi 20 juillet que leurs combattants ont réussi à tuer et blesser une force israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, après l’avoir attirée vers l’ouverture d’un tunnel piégé.

Et d’ajouter dans un bref message sur Telegram que « les combattants d’Al-Qassam ont réussi à attirer une force d’infanterie (israélienne) vers un tunnel qui a été piégé à l’avance et l’ont fait sauter à l’arrivée des soldats israéliens qui ont été tués et blessés. »

Elles ont précisé que l’opération a eu lieu dans le « quartier de Tal Al-Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah ».

L’armée d’occupation israélienne n’a pas réagi à la déclaration d’Al-Qassam concernant cette opération.

L’autorité d’occupation ne publie généralement pas de déclarations officielles ni de données relatives aux détails des combats opposant son armée aux factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Elle se contente d’actualiser le nombre de morts et de blessés, à la lumière des accusations selon lesquelles Tel Aviv ne révèle pas le nombre réel de ses soldats et officiers tués.

Les factions de la Résistance palestiniennes dans la bande de Gaza mènent des combats contre les forces d’occupation israéliennes infiltrés dans la bande de Gaza, ce qui coïncide avec la poursuite de la guerre génocidaire lancée par l’entité sioniste contre les Palestiniens de Gaza.

Plus de 38000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens visant les civils à Gaza.