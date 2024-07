Faidant une énième fois aux résolutions internationales dont l’avis non contraignant émis par la Cour internationale de justice qui statué que la colonisation de la Cisjordanie est illégitime, l’armée d’occupation israélienne y a opéré ce mardi 23 juillet des incursions et tué ce 7 Palestiniens, dont une femme et son enfant, ainsi que trois résistants.

Sur les 7 martyrs, 5 ont été tués dans le raid d’un drone, lors d’une incursion dans le camp de Tulkarem, axée essentiellement sur les quartiers Qaqoune, al-Balawneh, Abu al-Foul et al-Madares aux entrées nord et ouest.

Après avoir assiégé dans la nuit la ville de Tulkarem et son camp, et déployé des snipers sur les toits de maisons, l’armée d’occupation israélienne a fait entrer moins de 25 véhicules israéliens dont des bulldozers dans ce camp ce mardi. Ils ont entrepris des opérations de destruction des infrastructures, des biens et des voitures des gens. Ce qui a causé des coupures du courant et d’eau et un brouillage sur le réseau internet dans ces quartiers.

Les forces d’occupation ont bouché les ruelles et les entrées de maisons et des bâtiments résidentiels avec du sable. Plusieurs maisons dans l’entourage du camp ont été perquisitionnées dont celles des familles Taleb et Sawwan et leurs habitants ont subi un interrogatoire.

Les drones ont traqué les résistants du camp et l’un d’entre eux a tué d’un seul coup trois résistants dont le chef des Brigades al-Qassam dans le camp, Achraf Nafe‘, le chef des Brigades al-Aqsa du Fatah Mohammad ‘Awad, et un troisième Mohammad Bdei‘.

Dans ce raid, les éclats ont touché mortellement une femme palestinienne, et sa fille. D’autres citoyens ont été blessés.

Les brigades al-Qassam à Tulkarem ont revendiqué l’explosion d’un engin piégé de type al-Sanqour-5 au passage d’un bulldozer D9 sur l’axe du rond-point de Tulkarem et en ont diffusé les images.

Images du retrait du bulldozer D9 israélien endommagé

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué l’explosion de plusieurs engins dont un sur l’axe de la rue Naplouse dans le camp. Elles ont fait état d’accrochages violents contre les forces israéliennes.

Les Brigades Abou Ali Moustafa, du Front populaire de libération de la Palestine ont elle aussi assuré avoir participé aux affrontement contre les forces israéliennes dans le camp de Tulkarem.

Incursion dans la région d’al-Khalil

Les forces d’occupation ont aussi opéré autre incursion meurtrière dans la région Ra’s al-‘Aroud, au sud de la localité Sa‘ir, à al-Khalil au sud de la Cisjordanie occupée. Elles ont perquisitionné plusieurs maisons, ont fait subir un interrogatoire à leurs occupants et séquestré certains d’entre eux.

Des affrontements ont éclaté avec les habitants de celle localité, au cours desquels les soldats de l’occupation israélienne ont tiré à balles réelles tuant Ramez Mohammad al-Halayqa (22 ans), et Jihad Mohammad Hussein Chaladeh (39 ans) qui avaient accouri pour protéger leur localité.

