Le journal Washington Post a parlé dans un reportage d’une tentative d’une campagne publicitaire en Asie du Sud pour masquer le lien entre la société « Coca-Cola » et « Israël, au lieu de cela, il s’est agi d’une étude sur l’échec des campagnes publicitaires d’entreprise.

Dans les détails, le journal a précisé que l’entreprise des boissons gazeuses au Bangladesh a lancé une campagne publicitaire coûteuse, il s’agit notamment d’une star de la télévision connue pour ses rôles dans des séries de télé-réalité sud-asiatiques, « lorsque les ventes de la société ont commencé à décliner dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Asie cet été », en raison des campagnes de boycott des sociétés qui soutiennent Israël.

Dans la publicité, l’acteur Sharaf Ahmed Gibbon joue le rôle d’un commerçant qui assure aux clients que Coca-Cola n’est pas un produit israélien, soulignant les liens de l’entreprise avec les communautés musulmanes, disant que « même la Palestine a une usine Coca-Cola », à un groupe de garçons qui ont abandonné leurs objections politiques et ont ensuite bu des bouteilles de Coca-Cola.

Mais il y avait un problème, selon le Washington Post, qui a noté que la prétendue usine palestinienne est en fait « une entreprise d’embouteillage appartenant à Israël opérant dans une colonie israélienne à Jérusalem qui est illégale en vertu du droit international ».

Contrairement à ce qui avait été espéré, « cette affirmation trompeuse a immédiatement provoqué une réaction violente et généré une nouvelle colère envers The Coca-Cola Company, qui connaît déjà une baisse de 23 % de ses ventes avant la diffusion de la publicité ».

Après que la société de boissons gazeuses a retiré la publicité de tous les marchés télévisés et comptes de médias sociaux, elle a déclaré au Washington Post à propos de la controverse qu’elle avait déclenchée que « la campagne était une erreur malheureuse ».

« Le moment dangereux auquel sont confrontées les entreprises américaines qui cherchent à se désengager d’elles souligne la colère généralisée contre le soutien militaire et politique de Washington à l’agression d’Israël contre Gaza », a déclaré le journal.

Il a souligné que les grandes marques américaines telles que Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks et Kentucky « ont connu une baisse des ventes dans les zones qui ont connu des boycotts associés à la bande de Gaza ».

A déclaré l’analyste Will Todman spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient au centre d’études stratégiques et internationale, a déclaré: « Les gens refusent de boire du Coca-Cola, et les marques locales telles que Cola Matrix en Jordanie et Saudi Keynesa ont connu une augmentation des ventes. »

Todman, qui s’est rendu au Moyen-Orient cet été pour examiner les effets de la guerre, a ajouté que « les seules personnes que j’ai vues boire du Coca-Cola étaient des touristes ».

Il a dit avoir vu des succursales Starbucks et McDonald’s « complètement vides au Maroc, en Tunisie et à Oman ».

À la lumière de ces faits, Todman a conclu que toute entreprise ayant un lien étroit avec les États-Unis est « à risque », étant donné la décision de Washington de fournir un soutien politique et militaire à Israël dans les institutions internationales, de sorte que « la grande majorité des bombes et des munitions larguées pendant la guerre étaient américaines ».

Cela survient après que de nombreuses entreprises internationales soutenant l’occupation israélienne ont connu les mêmes résultats en termes de baisse des ventes et des bénéfices, en raison de leur position en faveur d’Israël et de leurs liens financiers avec lui.

