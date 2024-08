L’armée de l’air de la Résistance islamique au Liban, en particulier sa récente opération visant la base logistique de Tsnobar, et les dégâts causés à la colonie de Katzrin dans le Golan syrien occupé, ont révélé l’incapacité de la défense aérienne israélienne et des système de défense Dôme de fer pour affronter une arme contre le Hezbollah meurtriére, selon le journal israélien Yedioth Ahronoth.

Le journal a affirmé que « trois drones d’attaque ont réussi à contrecarrer les tentatives de l’occupation de les abattre, décrivant ce qui s’est passé dans l’espace aérien du Golan occupé comme « une bataille aérienne au-dessus de Katzrin ».

Il a souligné que « le Hezbollah a mené plus de 1 200 opérations aériennes sans pilote depuis que le Hezbollah a ouvert le front de soutien à la bande de Gaza et à sa résistance le 8 octobre ».

Selon le journal, l’occupation n’a jusqu’à présent pas réussi à apporter « une solution à cette menace mortelle, car la défense aérienne israélienne n’a pas été en mesure, dans de nombreuses opérations, de diagnostiquer l’infiltration de drones, malgré l’intervention de l’armée israélienne » qui a tenté vainement de quelque manière que ce soit d’obstruer les drones en développant des systèmes expérimentaux d’intercepteurs et de brouilleurs de signaux.

Yedioth Ahronoth a affirmé « qu’environ 40 drones d’attaque ont infiltré Israël depuis le Liban depuis début août », par rapport à juillet, qui « a été témoin de l’infiltration d’une cinquantaine de drones ».

Un rapport préparé par le Lobby 1701 (un groupe israélien de colons du nord) fait état de dizaines de morts et de blessés parmi les soldats israéliens, suite au lancement de drones vers des cibles militaires.

Le rapport ajoute « qu’une analyse du rythme des sirènes qui ont retenti dans les colonies de Galilée depuis le début de la guerre montre qu’elles ont été activées au moins 395 fois , à la suite de quoi Israël a demandé à des centaines de milliers de colons d’entrer dans les abris ».

Le rapport souligne que « les drones, destinés à la surveillance et à la collecte d’informations, ont réussi à atteindre la ville de Haïfa et au-delà, sans jamais être détectés par les systèmes d’alerte et de défense aérienne israéliens, incapables de les intercepter ». En référence aux clips vidéo publiés par les médias militaires de la résistance, sur le drone Hodhod et ses survols de la ville de Haïfa, des centres d’occupation du Golan syrien occupé et de la base aérienne Ramat David dans le nord de la Palestine occupée.

Le lobby 1701 a décrit la menace des drones sur le front nord de la Palestine occupée comme une « routine » en Galilée, « quotidiennement depuis plus de dix mois, étant témoin de tirs de roquettes, de sirènes, de terreur et de fuites vers des abris fortifiés ».

Il a ajouté que « 1 200 drones lancés en Galilée ont tué et blessé des colons et des soldats, incendié des champs, détruit des maisons et rendu la vie en Galilée insupportable ».

Le lobby 1701 a exprimé son mécontentement face à la différence entre Tel Aviv et la Galilée et a déclaré : « Un avion sans pilote à Tel Aviv a mené une attaque au Yémen » s’interrogeant : »combien d’avions sans pilote devrons-nous recevoir en Galilée pour voir la ligne rouge du gouvernement israélien franchie ? »

La société israélienne Inner Eye, spécialisée dans l’intelligence artificielle, a révélé que « les mois de mai et juin derniers ont connu le plus grand nombre de sirènes dans le nord de la Palestine occupée, suite à l’infiltration de drones, avec plus de 80 avertissements chaque mois, ce qui a forcé les résidents de nombreux colonies à entrer dans des abris en suivant la trajectoire de survol des drones ».

Source: Médias