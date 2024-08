Le magazine britannique The Economist a mené des entretiens avec des soldats et des sources proches du processus décisionnel mené par le nouveau commandant en chef de l’armée ukrainienne, le général Alexandre Serski, lors de son attaque contre la ville russe de Koursk.

The Economist a noté que même si Serski « fait attention aux détails, après que la première phase ait été soigneusement planifiée, la campagne se développe désormais de manière improvisée ».

L’élément de surprise étant perdu, le rythme de l’avancée ukrainienne a ralenti. En conséquence, une source à l’état-major a déclaré : « Zelensky continue de faire pression pour un maximum de progrès ».

Après que « la grande aventure de Syrsky ait redonné espoir aux Ukrainiens après une année de nouvelles sombres et continues, les résultats de l’opération dépendront en grande partie de la réaction de la Russie ».

Selon The Economist, il semble, que « la Russie recherche une double approche, qui consiste à répondre de manière plus agressive à l’incursion, tout en maintenant la pression à l’intérieur de l’Ukraine le long de la ligne dans le Donbass, l’objectif du Kremlin étant de faire de Koursk rien d’autre qu’ une piqûre de moustique au milieu d’un bain de sang en Ukraine ».

De même, l’un des soldats ukrainiens sur le terrain en Russie a déclaré au journal britannique : « Ils ont déjà commencé à constater un niveau de résistance différent et des pertes croissantes, tandis que les Russes ont renforcé leurs forces avec des unités mieux entraînées alors que les forces ukrainiennes à l’intérieur de la Russie sont plus faibles ».

À la lecture des différentes opinions interrogées, l’image d’un pari audacieux de Sirsky, » né du désespoir et dans le plus grand secret », comme le dit le magazine britannique, se dessine ».

The Economist cite ses sources disant que « l’opération planifiée par Serski et menée par l’armée ukrainienne à l’intérieur du territoire russe a montré que Kiev a développé de nouvelles tactiques efficaces, mais après 12 jours, les progrès ont ralenti et les contours d’une nouvelle ligne de front ont commencé à apparaître. »

Concernant la planification de l’attaque contre certaines parties de la Russie, le magazine a rapporté : « Début juillet, le général Sersky, au milieu de troubles internes, a commencé à planifier ».

Une source proche du général a affirmé : « Sirsky n’est pas doué pour les jeux politiques, mais ce pour quoi il est bon, c’est la guerre. Par conséquent, plusieurs scénarios ont été envisagés pour lancer une attaque sur les points les plus faibles de la ligne russe. Il s’agissait de retirer les forces de l’emprise du Donbass et de mélanger les cartes ».

Selon la source proche, le général Sirsky a gardé ses plans secrets, « les partageant uniquement avec un groupe restreint composé du président, de généraux et de responsables de la sécurité, et Zelensky a également délibérément laissé les alliés occidentaux dans l’ignorance, après qu’ils aient sapé deux opérations précédentes de Sirsky , dont l’un a été divulgué aux Russes, et à une occasion… D’autres ont reçu des instructions pour l’annuler ».

Le magazine conclut : « Le décor est donc planté pour un moment dramatique de la guerre, alors que l’Ukraine veut poursuivre son attaque à l’intérieur de la Russie et perturber les lignes de front, ce qui ne peut être résolu que par la négociation, et la Russie veut écraser l’incursion et exploiter l’épuisement des ressources de l’Ukraine en poursuivant son attaque sur place ».

Source: Médias