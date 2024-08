Un état de panique et d’anxiété a règné en « Israël », après que la Résistance islamique au Liban – Hezbollah, a commencé ses opérations militaires contre des cibles israéliennes dans le cadre de la réponse initiale à l’agression de l’occupation contre la banlieue sud de Beyrouth et à l’assassinat du commandant Fouad Shukr, et qui a couvert une distance de 1 500 km2 du nord de la Palestine occupée.

Peu de temps après cette réponse, l’entité occupante a déclaré l’état d’urgence pour 48 heures dans tout « Israël », à partir de six heures du matin aujourd’hui.

Le bureau du ministre israélien de la Sécurité, Yoav Galant, a affirmé : « Déclarer l’état d’urgence permet à l’armée de donner des instructions aux Israéliens, notamment en limitant les rassemblements et en fermant des sites le cas échéant ».

La radio militaire d’occupation a rapporté que « la petite équipe de sécurité a été convoquée à une réunion d’urgence ce dimanche matin », tandis que la réunion hebdomadaire du gouvernement d’occupation prévue aujourd’hui a été reportée, dans le contexte des développements sécuritaires actuels ».

« Parallèlement, des restrictions ont été imposées sur le front intérieur, depuis la zone frontalière avec le Liban jusqu’à la zone du Gush Dan au centre », selon les médias israéliens.

Dans les détails, l’armée d’occupation israélienne a annoncé « l’imposition de restrictions partielles sur le Grand Tel-Aviv, le nord et le sud du Golan, la Galilée, la vallée du Jourdain et le Carmel ».

« Les décollages et atterrissages des vols réguliers à destination et en provenance de Tel-Aviv ont également été reportés », selon ce que rapporte le journal Yedioth Ahronoth.

L’aéroport Ben Gourion a également été fermé à l’atterrissage et au décollage « à la lumière de la situation sécuritaire », et 50 vols en provenance de l’aéroport ont été annulés.

Les médias israéliens ont cité le directeur de l’aéroport Ben Gourion qui a déclaré que « des dizaines de compagnies aériennes étrangères ont annulé leurs vols vers Israël », tout en rapportant que « le site internet de l’aéroport s’est effondré en raison d’une « charge excessive ».

Toutes les plages de la ville occupée de Haïfa ont également été fermées aux colons israéliens en raison de la situation sécuritaire, selon la Douzième chaîne israélienne.

Simultanément, l’ambulance israélienne a annoncé qu’elle a » levé l’état d’alerte et déployé plusieurs équipes dans tout Israël à la lumière des opérations du Hezbollah ».

Les médias israéliens ont annoncé que « l’Université de Tel Aviv et l’Université de Haïfa ont annulé les examens et leurs activités aujourd’hui et demain ».

La résistance islamique a lancé sa première étape de réponse

Cela s’est produit après que la Résistance islamique au Liban a lancé, dimanche à l’aube, une première réponse à l’assassinat du leader martyr Choukr, avec un grand nombre de drones vers les profondeurs israéliennes, soulignant son succès.

La résistance a expliqué, dans un communiqué, que « l’attaque a visé une cible militaire israélienne spécifique », soulignant qu’elle » a annoncé cette cible plus tard ».

Dans le même temps, la résistance a ciblé un certain nombre de sites, de casernes et de plates-formes à dôme de fer appartenant à l’occupation dans le nord de la Palestine occupée, avec un grand nombre de missiles.

Dans son communiqué, la résistance a expliqué que « ces opérations militaires prendraient un certain temps pour être menées à bien ».

Source: Médias