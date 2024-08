Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé sa bénédiction aux frères du Hezbollah pour la réponse à l’assassinat du commandant martyr Fouad Shukr.

Abou Ubaida a déclaré : « Nous apprécions les précieux sacrifices de notre peuple au Liban et de ses héroïques résistants », estimant que « l’opération du Hezbollah réaffirme le changement dans la réalité stratégique de l’entité occupante depuis Déluge d’Al-Aqsa et qu’ il y a aucune protection pour l’ennemi contre la punition et il n’y a aucune limite à la possibilité de l’attaquer n’importe où et depuis n’importe quel front ».

Les déclarations d’Abou Ubaida interviennent après un discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dans lequel il a souligné que la cible principale de l’opération de réponse à l’assassinat du leader martyr Fouad Shukr, Sayyed Mohsen, a été menée par la Résistance Islamique, est la base centrale Glilot du renseignement israélien Mossad, et l’Unité 8200, près de Tel Aviv, baptisant la réponse d’Opération des Jours de la Quarantaine ».

Source: Médias