L’armée d’occupation israélienne a annoncé dimanche avoir trouvé samedi les cadavres de 6 captifs israéliens dans un tunnel à Rafah.

Des médias israéliens ont rapporté que « les 6 otages ont été tués hier ou avant-hier » c’est-à-dire les vendredi ou jeudi, pendant une opération à proximité des tunnels où une offensive était menée. Les médecins ont plus tard indiqué « qu’ils ont été assassinés il y a 72 heures »

Le Hamas a assuré qu’ils ont été tués dans le bombardement israélien de la région alors que le porte-parole de l’armée d’occupation a assuré qu’ils ont été tués par leurs ravisseurs ».

Le quartier général des familles des otages a vivement réagi, accusant Netanyahu de responsabilité directe. « La découverte des corps est une conséquence directe du sabotage des accords par Netanyahou », ont-ils affirmé, appelant le Premier ministre à « s’adresser publiquement à la nation et assumer la responsabilité directe de l’abandon des otages ».

Selon une source israélienne proche des négociations, citée par i24, trois des six captifs figuraient sur une liste d’otages que le Hamas avait accepté de libérer dès le 2 juillet dans le cadre d’un accord qui prévoyait la libération de 33 captifs, vivants et décédés, sur une période de six semaines.

« Le 4 juillet, Israël avait reçu la réponse du Hamas, suscitant un optimisme quant à la possibilité de conclure un accord dans les semaines suivantes. Cependant, quelques jours plus tard, le Premier ministre Netanyahou aurait durci sa position, établissant de nouveaux principes pour les négociations », toujours selon i24.

Exprimant sa frustration, un haut responsable du gouvernement a déclaré pour i24 : « Il est clair comme le jour que Netanyahou bloque un accord pour éviter que le gouvernement ne s’effondre. Dans un mois, il ne restera plus d’otages vivants. »

L’un de ces captifs, Hersh Goldberg-Polin s’était exprimé dans une vidéo diffusée par le Hamas le mois d’avril dernier. Il avait fermement critiqué Netanyahu et son cabinet restreint les accusant d’ignorer les captifs et leur sang.

Réclamant de les ramener à la maison le plus vite possible, il leur a dit qu’il faudrait qu’ils rougissent d’eux-mêmes pour avoir ignoré des milliers d’autres citoyens et de nous avoir laissés 200 jours, accusant l’armée de l’air israélienne d’avoir tué 70 autres captifs.

Revenir sur la décision de jeudi

Ce dimanche, Netanyahu a publié une déclaration enregistrée dans laquelle il a assuré « poursuivre ses efforts depuis décembre pour libérer les otages ». Il a accusé le Hamas d’avoir tué les captifs et de « refuser d’engager des négociations réelles ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a pour sa part, déclaré que « le cabinet doit se réunir immédiatement et revenir sur la décision prise jeudi [de persister sur l’axe de Philadelphie] »

Les médias israéliens avaient rendu compte vendredi d’une altercation qu’il avait eue avec le Premier ministre, car il contestait sa décision de maintenir les troupes israéliennes dans l’axe de Philadelphie aux confins avec l’Egypte aux dépens de la libération des captifs.

Source: Divers