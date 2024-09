Sur les dix opérations lancées ce dimanche par la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, la plus importante est l’attaque contre la caserne Yarden dans le Golan syrien occupé.

Dans son communiqué publié dans l’après-midi, elle a précisé « qu’une attaque aérienne via un escadron de drones piégés a visé le siège de commandement de la brigade de rassemblement militaire de la Brigade du Golan dans la caserne Yarden ».

Elle a visé « l’emplacement de repos de ses officiers et soldats avec précision causant des tués et des blessés dans leurs rang ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation a reconnu que des militaires israéliens ont été blessés dans l’explosion d’un drone piégé au nord du Golan occupé.

Le texte de la résistance précise que cette opération est une riposte aux raids aériens perpétré dans la nuit de samedi à dimanche contre la région de la Bekaa à l‘est du Liban.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux raids aériens israéliens ont frappé les deux régions Hoch al-sayed et al-Kawakh, dans le Hermel, à proximité de la frontière avec la Syrie, ont rendu compte les médias libanais précisant que les raids ont visé une ferme vide, sans faire de blessés.

La première opération de la résistance pour ce dimanche a été une riposte à un autre raid israélien qui a bombardé la veille un verger dans la région de Sarafand, sur le littoral sud du Liban : une salve de plusieurs dizaines de roquettes Katiouchas ont été tirées contre le siège des brigades des blindés du bataillon 188 dans la caserne Rawiya.

8 opérations: des tirs continus

Les 8 autres opérations ont été revendiquées ce dimanche en soutien à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre les zones résidentielles au Liban, sont : des tirs contre les positions de l’artillerie à Dishon, des tirs contre des bâtiments des soldats ennemis dans la colonie Shlomi, des tirs contre la position al-Samaqa dans les collines occupées de Kfarchouba, le tir d’un projectile guidé sur les équipements d’espionnage dans la position Ramia, des tirs contre les emplacements de l’ennemi à al-Za‘oura, le tir d’un projectile guidé sur les équipements d’espionnage de Rweiset al-Alam dans les collines occupées de Kfarchouba, un tir contre l’emplacement des soldats dans la position de Metulla, le tir d’un drone piégé sur un système technique de la position al-Malikya.

La chaine israélienne Kan a évoqué ce dimanche « des tirs continus de drones et de roquettes ».

La chaine israélienne 12 a rapporté qu’un hélicoptère militaire a atterri dans une zone ouverte en Haute Galilée « en raison de problème technique ».

Un drone a traversé 30 km

La radio de l’armée israélienne a rapporté qu’entre 18 :11 et 18 :23, les sirènes d’alerte ont retenti par crainte d’une infiltration d’avions ennemis depuis la localité al-Ghajar en direction de la vallée Jalout. Elle a assuré qu’au moins un drone est entré depuis le Liban et a survolé une distance de 30 km dans l’espace aérien israélien et a poursuivi son vol jusqu’au Jourdain, pendant 10 minutes sans être intercepté.

Le chef de la municipalité de la colonie de Safed Yossi Kakon a déploré « un état d’alerte qui est devenu routinier », dans cette la ville devenue « morte » selon lui, rappelant que ses 42000 habitants n’ont aucun moyen de la quitter.

Les responsables israéliens ne disent pas la vérité

L’ex-commandant du front nord de l’armée d’occupation le général de réserve Noam Tibon a déclaré qu’Israël ne se dirige pas vers la victoire notamment dans le nord.

Dans une interview avec la chaine 12, il a qualifié le nord de « terre abandonnée et brûlée » et accusé les responsables israéliens de ne pas dire la verte aux Israéliens.

« Le déclenchement d’une bataille cruciale au nord nécessite de fermer le front du sud (avec la bande de Gaza) et de donner du temps à l’armée pour se réorganiser et transférer ses troupes du sud au nord », a-t-il affirmé critiquant les voix qui réclament une grande escalade avec le Hezbollah.

Selon lui, « la poursuite de la guerre épuise Israël » et constitue « une erreur » estimant que l’armée israélienne est trop petite pour les missions de sécurité et il lui manque trois divisions.

Des Africains dans l’armée

Le Haaretz a rapporté que l’armée a entrepris de recruter des Africains vivant en « Israël » et réclamant l’asile, leur promettant en échange le droit de séjour permanent.

Mais aucun des Africains ayant combattu dans l’offensive terrestre dans la bande de Gaza n’a obtenu de séjour et l’armée n’a pas respecté son engagement, a déploré le Haaretz.

Offensives israéliennes contre le sud

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a rendu compte de bombardement de l’artillerie israélienne contre les régions suivantes : les terres de Beit Lif et Ramia, Odeysseh où 4 civils ont été blessés selon le ministère de la Santé, Rob Thalathine, Kfar Hamam, Chebaa, Markaba, Houla et Alma al-Chaab.

Des tracts ont été largués sur la région al-Wazzani. Dans un premier moment l’arme d’occupation a nié sa responsabilité puis les a reconnus affirmant que la brigade de l’est 769 avait agi indépendamment sans autorisation du commandement militaire.

Source: Divers