L’occupation israélienne a lancé une série de raids nocturne ciblant diverses zones dans la banlieue sud de Beyrouth.

L’avion sioniste a lancé 8 raids contre les quartiers Al-Laylaki, Al-Mreijeh, Haret Hreik et Bourj Al-Barajna. Le son de ces violentes frappes a été entendu à Beyrouth et au Mont Liban.

Des colonnes d’épaisses fumées s’élevaient dans le ciel du faubourg, tout comme de fortes flammes. Les raids ont détruit plusieurs bâtiments qui constituaient des complexes résidentiels.

95 martyrs et plus de 170 blessés

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, dans son rapport statistique quotidien, que 95 personnes sont tombées en martyre et plus de 172 autres ont été blessées, au cours des dernières 24 heures, et ce suite aux agressions de l’occupation contre les villes et villages du sud du Liban, de Nabatieh, de la Bekaa, de Baalbek-Hermel et de la banlieue sud de Beyrouth.

Il a précisé que les raids d’occupation contre le gouvernorat de Baalbek-Hermel ont entraîné le martyre de 16 personnes, dont 6 ambulanciers, et la blessure de 48 autres.

Dans le gouvernorat du Sud et de Nabatieh, 68 personnes sont tombées en martyre et une centaine d’autres ont été blessées.

Au sud, les raids ont ciblé les villages: Tair Harfa, Naqoura, Majdal Zoun, Al-Hosh, Kafra, Kfar Kila, Al-Taybeh, Al-Qsaybeh, Al-Wazzani, Kafarshouba, Al-Qasimiya, Qabrikha, Wadi Barghaz, le cours de la rivière Blat et le cours de la rivière entre Zawtar et Der serian.

Dans la Bekaa, les raids d’occupation ont visé les localités de : Qarha, Hermel, la plaine de Bednayel et Al-Rafid.

Echec d’une tentative d’assassinat dans le camp d’Ain al-Hilweh

Les forces d’occupation ont en outre mené une agression contre le camp d’Ain al-Hilweh à Sidon, dans le sud du Liban. L’agression a visé la maison du chef des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa au Liban, le général Munir Al-Maqdah.

5 personnes sont tombées en martyre et plusieurs autres ont été blessées, selon un bilan préliminaire.

Il convient de noter qu’en dépit de toutes ces agressions, la Résistance islamique au Liban continue de cibler les sites de l’occupation et les colonies implantées en Palestine occupée.