Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour empêcher une nouvelle agression israélienne en Syrie.

Dans un message publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X, Araghchi a condamné les assauts prolongés d’Israël en Syrie depuis la chute du gouvernement de Damas le dimanche 8 décembre qui a causé des dommages considérables aux infrastructures de défense et civiles syriennes.

« Le régime israélien a pris des mesures pour détruire presque toutes les infrastructures liées à la défense et civiles en Syrie », a-t-il mis en garde.

Depuis dimanche, l’armée israélienne a mené plus de 500 frappes aériennes contre la Syrie et a poussé ses troupes au-delà d’une zone tampon sur les hauteurs du Golan occupé et profondément à l’intérieur du territoire syrien, ce qui a été condamné comme un nouveau plan d’accaparement de terres par le régime occupant.

Araghchi a dénoncé le régime israélien pour avoir endommagé des installations vitales en Syrie et étendu son occupation du territoire syrien, en violation de l’accord de désengagement de 1974 et de la résolution 350 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a averti que le Conseil de sécurité de l’ONU, chargé de lutter contre les agressions illégales, est devenu inefficace en raison de « l’obstruction américaine ».

Araghchi a également appelé les voisins de la Syrie, ainsi que le monde arabo-musulman dans son ensemble, à remédier à la situation.

« Il est essentiel que les pays de la région se mobilisent immédiatement et efficacement et unissent leurs forces pour mettre fin à l’agression israélienne et à la destruction de la Syrie », a-t-il soutenu.

Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur le fait que chaque État membre de l’ONU qui se soucie de l’état de droit et des principes internationaux ne peut pas se permettre de rester passif face à de telles violations du régime israélien.

Des groupes armés, dirigés par Hayat Tahrir al-Cham (HTC), ont pris le contrôle de Damas dimanche et renversé le gouvernement de Bachar al-Assad lors d’une offensive éclaire lancée contre le nord-ouest de la Syrie et qui a atteint la capitale en moins de deux semaines.

Les groupes armés, inscrits sur la liste noire des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE, sont depuis longtemps soutenus par l’Occident et le régime israélien pour renverser le gouvernement Assad.

Source: Avec PressTV