Un responsable du Hamas a affirmé à Reuters que le mouvement avait approuvé une liste de 34 prisonniers israéliens détenus dans la bande de Gaza, fournie par ‘Israël’, pour être incluse dans un accord d’échange de prisonniers et un cessez-le-feu.

Le responsable a ajouté que le mouvement « ne constate aucun progrès de la part d’Israël concernant le retrait de Gaza ou l’accord d’un cessez-le-feu permanent ».

Il a souligné que « tout accord dépendra de l’approbation du retrait d’Israël et d’un cessez-le-feu ».

Vendredi, le mouvement Hamas a annoncé que les négociations indirectes sur un cessez-le-feu à Gaza « reprendraient à Doha », et a affirmé que « les négociations se concentreront sur un accord garantissant un cessez-le-feu total, en plus du retrait de l’occupation de Gaza et des détails de sa mise en œuvre ».