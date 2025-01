Environ 70 enfants sont tombés en martyre suite à des attaques israéliennes contre la bande de Gaza au cours des cinq derniers jours, a indiqué, le dimanche 12 janvier, la Défense civile, citée par l’agence Anadolu.

La Défense civile n’a pas fourni de détails sur l’âge des victimes, affirmant seulement qu’elles avaient perdu la vie dans des agressions visant plusieurs zones de l’enclave palestinienne.

Les enfants palestiniens de Gaza continuent de payer un lourd tribut de la guerre génocidaire menée par ‘Israël’, qui est à son 16ème mois, sur le territoire assiégé.

« La nouvelle année a apporté davantage de morts et de souffrances dues aux attaques, aux privations et à une exposition croissante au froid », a déclaré la directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, le 8 janvier.

Plus de 46 500 Palestiniens sont tombés en martyre, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 109 600 autres ont été blessées lors des agressions israéliennes incessantes contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

‘Israël’ fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.