12 heures ont séparé la libération ce dimanche des trois captives israéliennes par le Hamas de celle des 90 détenus palestiniens séquestrés dans les prisons israéliennes.

C’est à partir de 17h00 que les captives israéliennes ont retrouvé leurs familles dans le cadre de la trêve conclue mercredi.

Avant leur remise à la Croix-Rouge dans la ville de Gaza, le Hamas a offert à chacune des trois prisonnières une enveloppe qui comporte la carte de la bande de Gaza et les photos de leur séjour en captivité. Elles ont également reçu des certificats de remise en liberté signés par le Hamas et la Croix-Rouge.

Selon les images de leur libération, les trois jeunes israéliennes ont paru en bonne santé. Elles sont dans un état stable, a assuré le médecin de l’hôpital Sheba de Ramat Gan qui les a examinées après leur retour.

Les ex-otages ont « traversé l’enfer » et sortent « de l’obscurité vers la lumière » après 471 jours de captivité, a réagi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Sur la « place des Otages » à Tel-Aviv, des milliers de personnes ont accueilli leur retour avec larmes, chants, applaudissements et étreintes, rapporte l’AFP.

Il a fallu attendre après 1h00 ce lundi pour voir les bus transporter les détenus palestiniens depuis la prison d’Ofer située à l’ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée.

Sur les 90 détenus palestiniens qui devaient être libérés de la prison de Ofer et d’autres prisons et remis à la Croix-Rouge, 77 resteront en Cisjordanie occupée. 12 autres sont rentrés à al-Qods. Selon la chaine qatarie al-Jazeera, les forces d’occupation avaient auparavant perquisitionné les maisons familiales de certains d’entre eux dans la ville sainte. Elles ont interdit toute manifestation de joie pendant leur libération. Ouvrant le feu sur leurs proches qui les attendaient à proximité de la prison d’Ofer et blessant 7 d’entre eux dans la soirée.

Les causes du retard dans leur libération ne sont pas claires, indique la correspondante d’al-Mayadeen. Elle a rapporté qu’il a été question que pendant le processus de vérification des noms des détenus qui devaient être libérés de la prison d’Ofer, le nom d’une détenue a été soustrait. Des tractations ont été menées avec la Croix-Rouge pour obliger les autorités de l’occupation à respecter ses engagements.

Malgré l’interdiction, c’est dans la joie que les Palestiniens ont accueilli les détenus palestiniens qui ont été transportés dans des bus à Beitunia. Certains paraissent amaigris. D’autres semblent malades et ont besoin d’hospitalisation.

L’organisme des affaires des détenus et libérés palestiniens a rendu compte ce dimanche de la mort du prisonnier palestinien Mohamad Yassin Jaber (22 ans-à droite) qui était en détention administrative depuis le début du mois de décembrre dernier. Depuis 7 octobre 2023, 56 détenus sont tombés en martyrs dans les prisons israéliennes. Ce qui constitue proportionnellement le bilan le plus lourd depuis 1967.

En Cisjordanie occupée, les colons ont tué ce dimanche l’enfant palestinien Ahmad Rachid Jazar (15 ans) qui est originaire de la localité Sabsatiyeh au nord de Naplouse en tirant sur lui. Plusieurs attaques de colons ont été signalées ce dimanche dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée.