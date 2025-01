L’entité sioniste a lancé mardi matin une offensive de grande envergure contre la ville de Jénine et son camp après des attaques menées dans la nuit par des colons contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée. Ces attaques interviennent après l’entrée en vigueur dimanche de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Des médias israéliens avaient rapporté que le président américain Donald Trump avait marchandé avec le Premier ministre de l’occupation Benjamin Netanyahu le cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de l’extension des colonies en Cisjordanie occupée.

9 martyrs et 40 blessés ont été recensés à Jénine depuis le lancement de l’incursion ce mardi matin, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Baptisée « Mur de fer », c’est le Premier ministre israélien qui l’a annoncée indiquant qu’elle a pour but « d’éradiquer le terrorisme », en allusion à la résistance et « de renforcer la sécurité et de protéger » les colons. « Nous agissons systématiquement et résolument contre l’axe iranien partout où il étend ses tentacules – à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Judée-Samarie », a-t-il argué.

L’offensive de ce mardi vise à « maintenir la liberté d’action de Tsahal en Judée-Samarie, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes et les ‘bombes à retardement' », selon un communiqué conjoint des forces impliquées dans l’attaque, à savoir l’armée d’occupation, le Shin Beth et la police aux frontières.

Les médias israéliens ont indiqué qu’elle a été mise en exécution après que le cabinet ministériel a placé la Cisjordanie parmi les cibles de la prochaine guerre. Elle devrait durer plusieurs jours.

Selon l’agence palestinienne Wafa, proche de l’AP, les forces de l’occupation ont fait une descente dans la ville de Jénine.

Selon les médias israéliens, l’agression a commencé par des raids de drones sur un certain nombre d’infrastructures. Les services Internet avaient été auparavant suspendus.

Une explosion énorme a été entendue dans les périphéries du camp de Jénine soumis à un siège total, ont rapporté de sources locales. Des tireurs d’élite ont été déployés sur les toits du camp ouvrant le feu sur les Palestiniens tandis que des drones d’assaut et suicide survolaient son espace aérien et lançaient des frappes.

Les factions de la résistance se sont mobilisées dès l’entrée des troupes de l’occupation et des combats violents se poursuivent depuis dans plusieurs axes. Selon l’AFP, les bruits de détonations et de rafales témoignent de violents combats dans le camp.

« Les forces d’occupation empêchent nos équipes d’atteindre les blessés à l’intérieur du camp », a déclaré le Croissant-Rouge palestinien en début d’après-midi.

Images ci-dessous de l’exécution d’un citoyen palestinien

Dans la soirée, un véhicule de transport de militaires a été visé par un engin piégé par les résistants à Jénine faisant 7 blessés dont 4 dans un état grave.

Nous ne capitulerons jamais

Le représentant du Hamas en Cisjordanie occupée, Zaher Jabbarine a déclaré : « chaque peuple soumis à l’occupation résiste pour obtenir sa liberté et nous allons résister même s’il ne nous reste que les cailloux. Nous ne capitulerons jamais».

Il a demandé à l’Autorité palestinienne de déclarer la mobilisation et d’organiser une conférence palestinienne unifiée pour repousser l’occupation.

Retrait des forces de l’AP

Le Hamas avait auparavant exprimé dans un communiqué, sa surprise par « le comportement étrange » de l’AP qui a retiré ses forces de l’entourage du camp lors du déclenchement de l’offensive israélienne. C’est l’armée israélienne qui avait exigé ce retrait, selon le Haaretz.

Avant l’offensive israélienne, les forces de sécurité palestiniennes menaient depuis plusieurs semaines une opération visant à reprendre le contrôle de la ville et du camp de réfugiés adjacent, un centre important de groupes de résistance en Cisjordanie occupée.

Attaques de colons

Dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines de jeunes colons masqués ont pris d’assaut les villages palestiniens al-Funduq et Jinasfut à l’est de Qalqilia, ainsi que la région de Masafer Yatta dans le sud, le village Ein Siniya au nord de Ramallah, le village de Turmus Aya au nord-est de Ramallah. Ils ont incendié un tracteur, des véhicules, des bâtiments résidentiels et des terres agricoles. Il y a 21 blessés parmi la population palestinienne, selon l’agence média Palestine.

Les attaques des colons israéliens surviennent alors que le président américain Donald Trump a signé lundi un décret visant à annuler les sanctions votées par son prédécesseur Joe Biden à leur encontre.

L’impunité liée à la levée des sanctions va inciter les colons à commettre plus de « crimes », a dénoncé, mardi, le ministère des Affaires étrangères de l’AP dans un long communiqué publié sur Facebook.

Il a dénoncé une nouvelle fois « le régime d’apartheid israélien », avec la fermeture ce mardi de « toutes les entrées des gouvernorats, villes, camps et portes palestiniens, soit par des portes de fer, des écrans de terre ou des barrières militaires, ce qui s’élevait à environ 898 dont 16 portes ».

L’ONU alarmée

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH) en Palestine s’est alarmé de la « vague de violence renouvelée » par les colons israéliens et les forces armées en Cisjordanie occupée.

« Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies est alarmé par la vague de violence renouvelée perpétrée par les colons et les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée, qui coïncide avec la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le HCDH a également déclaré que la violence s’accompagnait d’un renforcement des restrictions de la liberté de mouvement des Palestiniens, y compris la fermeture des points de contrôle et l’installation de nouvelles barrières, ce qui a eu pour effet d’enfermer des communautés entières.

Soulignant les multiples attaques récentes de colons contre des villages palestiniens ainsi que le raid mené lundi par les forces israéliennes dans plusieurs villes de Cisjordanie, qui a tué un adolescent palestinien, le HCDH s’est également déclaré préoccupé par les projets d’Israël d’étendre et d’intensifier ses opérations dans le territoire palestinien.

Source: Divers