Un clip vidéo a été diffusé, le mercredi 22 janvier, montrant le commandant du bataillon Beit Hanoun des Brigades Al-Qassam, Hussein Fayyad (Abu Hamza), parmi les gens, parlant de la victoire remportée par la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

L’armée d’occupation avait prétendu, par la voix de son porte-parole, que « Fayyad a été assassiné par ses forces, en mai dernier, lors d’affrontements survenus à l’intérieur d’un tunnel à Jabalia ».

Les médias israéliens ont rapporté que « plus de six mois après l’annonce par l’armée israélienne de la liquidation du commandant du bataillon Beit Hanoun, celui-ci a été filmé aujourd’hui vivant parmi les décombres, parlant aux habitants de Gaza et défiant Israël ».

L’historien israélien Or Fialkov a lui aussi commenté la vidéo en déclarant : « Quelle honte, Hussein Fayyad, le commandant du bataillon Beit Hanoun du Hamas, qui, selon le porte-parole de l’armée, a été tué en mai 2024 à Beit Hanoun, se promène encore là-bas aujourd’hui ».

« L’armée israélienne a affirmé que des soldats de l’équipe de combat de la 98e division, des forces spéciales de l’armée de l’air et de l’unité Yahalom l’ont tué dans un tunnel… On sait maintenant qui a dirigé les combats à Beit Hanoun », a poursuivi Fialkov avec sarcasme.

Dans un discours prononcé mercredi soir par le porte-parole de l’armée d’occupation a admis que « les informations, sur la mort du commandant du bataillon Beit Hanoun du Hamas, sur lesquelles s’étaient appuyés les services de renseignements militaires et le Shin Bet n’étaient pas suffisamment précises ».