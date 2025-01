Les Palestiniens déplacés ont commencé lundi matin à retourner dans le nord de la bande de Gaza, selon un responsable du ministère de l’Intérieur de Gaza, après le déblocage des négociations entre Israël et le Hamas permettant la libération prochaine de captifs israéliens en échange de détenus palestiniens.

Des dizaines de milliers de déplacés ont été empêchés dimanche par Israël de retourner dans le nord de Gaza via le passage de Netzarim, qui coupe le territoire en deux. Ils ont passé les deux dernières nuits, entassés dans les rues al-Rashid et Salaheddine malgré le rude froid.

Israël avait justifié son refus de les laisser passer par « la non-libération d’une civile, Arbel Yehud, et l’absence de liste sur la situation des otages. Le Hamas avait de son côté accusé Israël de « violer » l’accord en empêchant le retour des habitants du nord de Gaza, initialement prévu après le second échange qui s’est achevé samedi par la libération des 4 soldats israéliennes et de 200 prisonniers palestiniens.

Le Hamas a annoncé avoir conclu un accord, grâce aux efforts des médiateurs, en vue d’une opération d’échange supplémentaire qui inclurait Yehud et deux autres captifs avant vendredi prochain, tandis que l’opération d’échange prévue pour samedi prochain restera comme prévu et inclura 3 prisonniers de l’occupation.

Par la suite, Netanyahu a annoncé le déblocage des négociations et a donné l’autorisation au passage des Gazaouis vers le nord de Gaza.

Lundi matin, « le passage des Palestiniens déplacés a commencé le long de la route Al-Rachid via la partie ouest du point de contrôle Netzarim vers la ville de Gaza et la partie nord » de Gaza, a annoncé à l’AFP un responsable du ministère de l’Intérieur du Hamas.

« Dans une scène légendaire, des centaines de milliers de déplacés retournent au nord de Gaza que les criminels sionistes ont transformé en décombres. Le retour des déplacés est une réponse a tous ceux qui rêvent de déplacer notre peuple après avoir réglé problème de la captive Arbel Yehuda », a commenté le Jihad islamique.

Le bureau médiatique du gouvernement de Gaza a indiqué que l’armée d’occupation a détruit 90% des deux gouvernorats de Gaza et du nord.

« Nous avons besoin de 135 mille tentes et caravanes dans l’immédiat », a-t-il réclamé. Il a demandé à la communauté internationale, aux organisations internationales et onusiennes et aux Etats arabes de faire entrer les besoins de première nécessité pour héberger les Gazaouis.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu conclu après 15 mois de guerre doit durer six semaines et permettre la libération au total de 33 captifs retenus à Gaza contre quelque 1.900 prisonniers palestiniens.

Pendant cette première phase doivent être négociées les modalités de la deuxième, qui doit permettre la libération des derniers captifs et la fin définitive de la guerre, avant la dernière étape portant sur la reconstruction de Gaza et la restitution des corps des captifs morts en captivité.