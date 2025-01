Pas de répit dans les violations israéliennes du cessez-le feu entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Les forces d’occupation ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi plusieurs régions dans la Bekaa, à l’est du Liban.

Quatre frappes ont visé des points de passage entre le Liban et la Syrie, notamment à Janta.

Selon l’agence nationale d’informations, l’armée de l’air de l’occupation a lancé deux raids contre la région de Wadi Khaled. Le premier a visé un camion chargé de batteries et de ferraille dans la région d’Al-Wawiyat, et le second a visé le point de passage de « Jab Al-Ward » dans la périphérie de la localité de Hanider.

غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة عند معبر وادي الواويات في منطقة وادي خالد على الحدود السورية pic.twitter.com/bs9NmBHpBf — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) January 31, 2025

Selon le ministère de la Santé, ces agressions ont fait deux martyrs et 10 blessés à Janta.

L’occupation israélienne poursuit en outre ses agressions contre le sud du Liban, notamment dans les villages frontaliers, malgré l’expiration du délai de 60 jours pour son retrait, conformément à l’accord du cessez-le-feu.

En réaction le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui a affirmé que « l’État libanais, représenté par la présidence, le gouvernement et l’armée, est tenu de prendre des mesures immédiates, en utilisant tous les moyens disponibles, pour mettre rapidement un terme à la criminalité sioniste et pour stopper cette violation continue du sang des Libanais et de souveraineté de l’État sur son sol ».

Mardi soir, l’aviation de l’armée israélienne a également violé le cessez-le-feu en lançant deux raids en une heure contre la région de Nabatieh, au sud du Liban.

A Nabatiyeh

Il convient de noter que les raids israéliens contre les régions du nord du Litani et de la Bekaa ont eu lieu après l’expiration du délai 60 jours (26 janvier) accordé aux forces d’occupation pour se retirer des villages frontaliers du sud-Liban.

Dimanche 26 janvier, les habitants de ces localités ont défié les forces d’occupation et ont pris d’assaut leurs villages libérant la majorité d’entre eux.

Rappelons qu’un accord de cessez-le-feu entre le Liban et ‘Israël’ est entré en vigueur le 27 novembre 2024, laissant ainsi entrevoir la fin des agressions israéliennes contre les régions libanaises et l’arrêt de plus d’un an de combats au Sud-Liban et dans le nord des territoires palestiniens occupés.

Cet accord stipule le retrait des forces d’occupation israéliennes du Sud-Liban sous les 60 prochains jours c’est à dire le 26 janvier, et permet à l’armée libanaise de reprendre le contrôle des villages dans le sud de Litani.