L’interdiction par Tel Aviv de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés entrave gravement les opérations d’aide à Gaza, et les responsables disent qu’elle pourrait compromettre l’accord de cessez-le-feu.

La quantité d’aide et des équipements essentiels entrant à Gaza depuis que l’accord de cessez-le-feu a été conclu au début du mois n’a pas été suffisante pour répondre aux graves problèmes humanitaires.

Des sources citées par Al Jazeera le 31 janvier ont déclaré que le “nombre de camions entrés dans la bande de Gaza depuis le début de la trêve jusqu’à son 11è jour n’a atteint que 7 926”.

“Le nombre de camions de tentes entrés dans la bande de Gaza est bien inférieur à ce qui est nécessaire et ne dépasse pas les 208. Aucune habitation mobile temporaire n’a été introduite dans le nord ou le sud de la bande de Gaza. Environ deux tiers des camions entrés dans la bande de Gaza transportent des denrées alimentaires. Environ 197 camions de carburant sont entrés, mais ni la défense civile, ni les municipalités, ni les fournisseurs d’électricité ne sont en mesure d’en bénéficier”, ont ajouté les sources.

Elles ont ajouté qu’aucun matériel de reconstruction, aucune machine, aucun équipement nécessaire au déblaiement des décombres et à la recherche des corps n’a été acheminé. Des milliers de corps restent coincés sous les bâtiments et les maisons détruits par les frappes aériennes israéliennes.

“Aucune des fournitures d’énergie solaire n’a été acheminée malgré un besoin urgent. Les hôpitaux de la bande de Gaza n’ont pas reçu suffisamment de matériel et de fournitures médicales”, ont-ils déclaré.

Plus de 75 % des puits du nord de Gaza ont été détruits, provoquant une grave crise de l’eau. Les sources ont ajouté qu’aucun fonds n’a été transféré dans les banques de la bande de Gaza malgré la grave pénurie financière.

La Défense civile de Gaza a annoncé vendredi que 85 % de ses installations et équipements ont été détruits par la guerre israélienne, appelant les médiateurs du cessez-le-feu à faire pression sur Israël pour qu’il autorise l’entrée de fournitures dans l’enclave.

“Depuis le début du cessez-le-feu, nous avons reçu pas moins de 2 750 appels directs et rapports des familles des victimes, appelant à une réaction pour récupérer les corps et les dépouilles de leurs enfants”.

La décision israélienne d’interdire l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) est entrée en vigueur le 30 janvier. Cette exclusion intervient après des mois de campagne de dénigrement et de mesures juridiques israéliennes contre cet organisme, que Tel-Aviv accuse de liens avec le Hamas et d’implication dans l’opération Déluge d’al-Aqsa.

En conséquence, l’agence se préparerait à mettre fin à ses opérations à Gaza.

“Si l’UNRWA n’est plus autorisé à poursuivre l’acheminement et la distribution des fournitures, le sort de ce cessez-le-feu très fragile risque d’être mis en péril”, a déclaré vendredi Juliette Touma, directrice de la communication de l’UNRWA.

Dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, un minimum de 600 camions d’aide humanitaire sont censés entrer à Gaza par jour.

Plusieurs ONG ont récemment averti qu’Israël persiste à ne pas améliorer l’accès de Gaza à l’aide humanitaire, malgré les injonctions de la Cour internationale de justice (CIJ).

Sources : Spirit Of Free Speech; The cradle