Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayed Abdel-Malek Badreddine al-Houthi a menacé d’une intervention militaire si « Israël » et les États-Unis s’orientent à mettre en œuvre le plan de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza et à rompre l’accord de cessez-le-feu.

Trump : du deal du siècle au crime du siècle

Dans un discours prononcé ce jeudi, il a évoqué le plan du président américain Donald Trump de déplacer vers l’Egypte ou la Jordanie les Palestiniens de la bande de Gaza et d’y édifier « une riviera ». Il a dit :

« Le plan du président américain Donald Trump visant à déplacer le peuple palestinien de sa terre et de sa patrie est la confiscation d’un droit à partir duquel de nombreux autres droits découlent…

Trump est un criminel habitué à prononcer des mots qui ressemblent à des bêtises et à des bouffonneries et son plan ressemble davantage à une plaisanterie et à un discours naïf de la part du président d’un pays qui se présente comme un pays civilisé avec de faux titres.

Le fait que le criminel Trump évoque à plusieurs reprises la question du déplacement du peuple palestinien montre son attachement à ce plan criminel qui nie le droit et la justice.

Le plan de Trump est faux et injuste, alors qu’il semble sérieux dans sa volonté de le promouvoir et de faire pression sur certains pays arabes pour qu’ils l’acceptent.

Nous n’avons pas été surpris par le plan du président américain, dont la politique exprime la tyrannie et illustre son passé criminel… Il n’y a pas de limites aux ambitions du président américain, qui croit au projet sioniste agressif et injuste et cherche à le concrétiser.

Trump, qui pendant son premier mandat a porté le titre du deal du siècle, est passé au cours de son second mandat au crime du siècle car à travers son plan, il cherche à réaliser ce que l’offensive israélienne contre Gaza n’a pas réussi à réaliser, à savoir le déplacement des Palestiniens de leurs terres.

Lorsque les Américains soulèvent la question du déplacement du peuple palestinien de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ils cherchent à liquider complètement la cause palestinienne.

La tromperie américaine s’est illustrée tout au long du processus de règlement car les Américains ont eux-mêmes répudié tous les accords que l’Autorité palestinienne a conclus avec l’ennemi israélien sur la question de la solution à deux États, pourtant réalisés sous leur supervision et leurs auspices ».

Les Arabes doivent refuser d’être les sbires des USA

Sayed al-Houthi s’est attardé sur la position que les Etats arabes devraient prendre pour contrer le plan du président américain, estimant que les Etats-Unis « n’ont aucune considération pour les Etats arabes quoiqu’ils aient laissé tomber Gaza pendant l’agression ». Il a dit :

« Il faut prendre conscience de ce qui s’est passé avant et après l’annonce du plan de déplacement. Il fait partie du projet sioniste visant à étendre et à cibler les lieux saints, notamment la mosquée Al-Aqsa, et dont le succès dépendra de son acceptation par les Arabes.

Le plan de Trump ne peut réussir que s’il est accepté par les Arabes, en particulier par les pays arabes voisins de la Palestine.

Les pays arabes qui ont clairement exprimé leur rejet du plan de Trump ont une grande responsabilité. Ceci est important. Mais leur persévérance est plus importante.

Les Arabes ne doivent pas accepter le plan de Trump, sinon ils seraient associés au crime horrible du déplacement. Les Américains cherchent à les piéger.

Il est obligatoire de profiter du consensus arabe et international pour rejeter le plan de Trump, en s’unissant et en refusant de devenir des sbires entre les mains des Américains…

Tout le monde doit se mobiliser pour soutenir le peuple palestinien. La position des Arabes doit être ferme dans le rejet du plan, sinon ce serait une trahison majeure.

Toute approbation du plan de Trump aurait de graves conséquences dans la région.

Il faut une position arabe et islamique forte, franche et claire face au langage de la tyrannie. Faute de quoi la région pourrait se retrouver face à un problème majeur car l’ennemi ne peut pas obtenir ses prisonniers par le biais du langage de l’agression et des menaces ».

Nous sommes avec les moudjahidines de la Palestine et de l’axe de la résistance

Concernant les menaces de rupture de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et le retour de la guerre, sayed Al-Houthi a souligné que la position du Yémen est « ferme et fondée sur des principes dans son soutien au peuple palestinien et à ses combattants, et qu’il les soutiendra de toutes ses forces ».

Il a dit : « Les Israéliens n’ont pas encore respecté les exigences de l’accord de cessez-le-feu en empêchant l’entrée de l’aide, du matériel nécessaire et des tentes… Israël a violé l’accord avec l’encouragement de Trump, ce clown et faux-garant, qui nie tous les droits, et qui a menacé la résistance de l’enfer si elle ne libérait pas les prisonniers. »

« Il faut être prudent dans les négociations et les tractations d’échange, car les Américains pourraient recourir au report sans pour autant résilier leur plan », a-t-il averti.

En réponse aux menaces de Trump de transformer la bande de Gaza « en enfer » il a dit : « Ce sont vous et vos semblables, les tyrans, les criminels et les arrogants qui méritez l’enfer. »

Le chef du mouvement Ansarullah a averti que le Yémen « passerait immédiatement à des opérations militaires aussi bien contre l’ennemi israélien et qu’américain s’ils décidaient d’attaquer Gaza samedi, avant ou après », appelant les forces armées yéménites à être pleinement préparées en prévision de toute agression américaine.

« Nous n’hésiterons pas à cibler ensemble les ennemis israéliens et américains et nous surveillerons la mise en œuvre de l’accord. Notre peuple enverra un message d’avertissement aux Israéliens et aux Américains par la manifestation d’un million de personnes qui aura lieu demain contre la violation de l’accord. »

Et sayed al-Houthi de conclure son discours : « Le Yémen restera sur ses gardes et poursuivra la coordination constante avec les moudjahidines en Palestine et dans l’axe de résistance. Vous n’êtes pas seuls, nous sommes avec vous et nous resterons avec vous, jusqu’à la libération de la Palestine et la chute des faux plans sataniques. »