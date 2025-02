Le président américain Donald Trump a publié mercredi sur son site de médias sociaux Truth Social une vidéo conçue par l’intelligence artificielle présentant la vision de Trump pour la bande de Gaza, où la région déchirée et ravagée par la guerre est transformée en un « paradis scintillant ».

U.S. President Donald J. Trump has posted this AI video and song on Truth Social, claiming to show the “future” of the Gaza Strip, I’m seriously at a loss for words right now. pic.twitter.com/cMOyzkM5PM

— OSINTdefender (@sentdefender) February 26, 2025