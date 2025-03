L’armée d’occupation israélienne a dévoilé dimanche soir les résultats de son enquête sur l’attaque Déluge d’al-Aqsa lancée par les Brigades Al-Qassam et des factions palestiniennes contre la colonie sioniste de Netiv HaAsara dans l’enveloppe de Gaza le 7 octobre 2023.

L’enquête rapporte « une défaillance des services de renseignement » qui s’est illustrée par « une mauvaise interprétation des données reçues, ce qui a contribué au retard de la réponse de l’armée ». Elle remarque que « l’évaluation de la situation aux premières heures du matin était routinière sans aucun avertissement préalable concernant l’attaque ».

L’enquête a révélé que « à 6h29, des combattants palestiniens ont ciblé le système de surveillance des incendies de la colonie, ce qui a empêché l’armée de détecter et de signaler l’infiltration en temps opportun ». Elle a expliqué que « les militants ont infiltré la colonie à l’aide de planeurs, puis se sont déplacés d’une maison à l’autre en l’absence de communication entre l’armée et les habitants de la colonie ».

Elle ajoute que « les forces israéliennes ne sont arrivées dans la zone que dans l’après-midi, après le départ des combattants Qassam ».

L’attaque a causé la mort de 17 colons sionistes à l’intérieur de la colonie, et de trois autres à l’extérieur, y compris des membres de l’équipe d’urgence, tandis que des dizaines de personnes ont été blessées à divers degrés de gravité.

Le journal Maariv avait précédemment révélé que « le plan de tromperie mis en œuvre par les Brigades Al-Qassam avant l’attaque Déluge d’Al-Aqsa est l’un des plans les plus vastes et les plus complexes de l’histoire militaire ».