Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Obeida, a affirmé aujourd’hui, jeudi, que les menaces de guerre de l’ennemi israélien ne lui apporteront que déception et ne conduiront pas à la libération de ses prisonniers.

Abou Obeida a déclaré, dans une vidéo diffusé surTelegram à l’occasion du début du mois sacré du Ramadan : « Nous sommes en état d’alerte et préparés à toutes les éventualités voire le retour de la guerre nous permettra de briser ce qui reste du prestige de l’ennemi ».

Il a souligné que ce que l’ennemi n’a pas pris durant la guerre, il ne le prendra point par des menaces et des ruses, ajoutant que toute escalade de l’agression contre notre peuple conduira à la mort d’un certain nombre de prisonniers ennemis.

Abou Obeida a rappelé aux dirigeants de la nation de deux milliards de musulmans que ce peuple arabe (les Palestiniens) est soumis au génocide, à la famine et à des tentatives de déplacement sous vos yeux, s’interrogeant: » Qu’allez-vous faire pour défendre votre dignité, avant que les mains des oppresseurs n’atteignent votre propre maison ? »

Nous sommes engagés à respecter l’accord par respect pour les engagements de nos frères médiateurs

Concernant l’engagement envers l’accord de cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, Abou Obeida a expliqué : » Notre engagement envers l’accord est le fruit du respect des engagements de nos frères médiateurs ».

Il a ajouté que l’ennemi a éludé bon nombre de ses obligations, qui sont des droits fondamentaux pour le peuple palestinien, ajoutant que l’ennemi a pratiqué l’intimidation, la procrastination et la violence, et la criminalité et le sadisme sont nichés dans l’esprit de l’occupant dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie et dans toute la région.

Dans son message aux peuples de la nation islamique, Abou Ubaidah a affirmé : Vos frères en religion ont purifié leur jeûne en offrant un torrent de sang pur, ajoutant que la nation islamique ne se lèvera pas et n’aura aucune position parmi les nations, jusqu’à ce que cette terre sainte soit purifiée de la saleté des occupants ».

Il a appelé toutes les personnes impartiales et les défenseurs des droits de l’homme à dénoncer le crime commis contre les prisonniers palestiniens.

Il a noté : « Les yeux aveugles des régimes occidentaux ne voient pas de différence, mais pleurent plutôt sur des dizaines de prisonniers ennemis et ne se soucient pas de la sécurité de nos prisonniers ».

Abou Obeida a salué les Yéménites pour leur position dans laquelle ils ont annoncé la poursuite de leur position de les soutenir et d’être prêts à frapper l’ennemi israélien, et a également salué les combattants de la résistance inébranlables en Cisjordanie et les héros des opérations des feddayins.

Source: Médias