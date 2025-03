Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek Badreddine al-Houthi, a condamné dimanche, les massacres commis contre la communauté alaouite en Syrie accusant les groupuscules takfiris d’offrir un grand service à l’ennemi israélien.

Lors d’un discours consacré aux développements en Syrie, il a assuré que les sponsors qui soutiennent les groupes takfiris, militairement, politiquement et financièrement, « partagent la responsabilité des crimes avec ces groupes ».

Selon lui « les groupes takfiris qui commettent des crimes de génocide contre des centaines de citoyens syriens pacifiques et sans défense rendent un grand service à l’ennemi israélien et américain en déchirant le tissu social syrien.

« Les Américains et les Israéliens souhaitent que chacun d’eux se présente comme le sauveur et le protecteur du peuple syrien », a-t-il indiqué.

Il a souligné que « depuis que les Israéliens ont annoncé leur protection aux Druzes de Souweida, ces groupes takfiris n’ont pas osé leur faire du mal, mais les ont plutôt respectés », a-t-il affirmé.

Sayed al-Houthi a également fait remarquer que « les Américains se présentent comme les protecteurs des Kurdes dans les zones où ils se trouvent, et ils les arment et les recrutent », poursuivant que « le reste du peuple syrien se considère comme visé, car il n’est pas sous la protection américaine comme les Kurdes, ni sous la protection israélienne comme les Druzes ».

« la brutalité et la criminalité des groupes takfiris sont une conception américaine, israélienne, sioniste et juive, et ce sont eux qui les ont conçus, créés et préparés pour ce rôle », a-t-il aussi jugé, expliquant que « les takfiris servent les objectifs juifs sionistes destinees a vouloir distordre l’image de l’islam ».

Selon sayyed al-Houthi, les groupes takfiris « ne sont pas des moudjahidines, et s’ils l’étaient, ils auraient affronté l’ennemi israélien ».

Depuis le jeudi 6 mars, la région côtière syrienne est le théâtre d’un chaos sécuritaire et d’exécutions sommaires perpétrées par des éléments affiliés au ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure contre des minorités, surtout contre la communauté alaouite dont est issu le président déchu Bachar al-Assad. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme a dénombré 40 massacres communautaires au moins au cours desquels 973 civils sont tombés en martyrs.

Source: Divers