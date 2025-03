Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré le 9 mars que le gouvernement va créer une “administration de la migration” pour faciliter l’expulsion des Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres dans la bande de Gaza.

“Nous mettons en place une administration de la migration, nous nous y préparons sous la direction du Premier ministre [Benjamin Netanyahu] et du ministre de la Défense [Israel Katz]”, a déclaré Smotrich lors d’un caucus de la Terre d’Israël à la Knesset.

“Le budget ne sera pas un obstacle”, a-t-il ajouté.

Depuis le début du génocide des Palestiniens à Gaza par Israël en octobre 2023, les dirigeants israéliens ont discuté de projets visant à nettoyer Gaza ethniquement et à remplacer la population palestinienne native par des colons juifs.

L’armée israélienne a rendu Gaza presque inhabitable après plus d’un an de frappes aériennes incessantes, larguant des dizaines de milliers de bombes fournies par les États-Unis sur des maisons, des bâtiments résidentiels, des mosquées, des églises, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures hydrauliques et électriques.

Le président américain Donald Trump a récemment repensé les plans d’Israël visant à expulser de force les Gazaouis, affirmant qu’il reconstruirait Gaza et en ferait la “Riviera du Moyen-Orient” après le départ des Palestiniens.

“Ce plan prend forme, avec des actions en cours en coordination avec l’administration (américaine)”, a déclaré Smotrich dimanche, faisant allusion à la proposition de Trump.

Smotrich a affirmé que “des sources au sein du gouvernement américain” s’accordent à dire “qu’il est impossible que deux millions de personnes haïssant Israël restent à deux pas de la frontière”.

La guerre d’Israël contre Gaza a tué plus de 50 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

La nouvelle “administration de la migration” serait placée sous l’autorité du ministère israélien de la Défense, avec pour objectif d’expulser tous les Palestiniens aussi rapidement que la logistique le permet.

“Si nous en expulsons 5 000 par jour, cela prendra un an”, a déclaré Smotrich. “C’est une opération logistique énorme – il ne s’agit pas seulement du bus qui les emmène, nous devons savoir qui part, vers quel pays, quel âge, quelle formation professionnelle, une opération énorme, et nous nous y préparons”.

“Cette opération peut potentiellement entraîner un changement historique au Moyen-Orient et pour l’État d’Israël », a expliqué Smotrich, qui a soutenu à plusieurs reprises la reprise de la guerre plutôt que de parvenir à un cessez-le-feu pour assurer le retour des prisonniers israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza.

Dimanche, le Hamas a renouvelé son appel à passer à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

Après avoir accepté un cessez-le-feu en deux phases en janvier, Israël a tenté de prolonger la première phase et de saboter les efforts visant à passer à la deuxième étape.

Israël a bloqué l’entrée de toutes les marchandises et fournitures dans la bande de Gaza début mars, menaçant le mouvement de résistance palestinien de “sanctions supplémentaires” s’il rejette l’exigence d’Israël de prolonger la première phase de la trêve.

Les représentants du Hamas ont rencontré des médiateurs au Caire au cours du week-end, insistant sur la nécessité de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire dans le territoire assiégé “sans restriction ni conditions”, comme convenu par Israël lors de l’annonce du cessez-le-feu.

Samedi, Israël a annoncé qu’il enverrait une délégation à Doha, au Qatar, lundi, pour poursuivre les négociations de cessez-le-feu après avoir accepté une invitation des médiateurs.

Le ministre israélien de l’Énergie a annoncé dimanche après-midi avoir signé un ordre de coupure de l’électricité dans la bande de Gaza. La chaîne israélienne Channel 12 a indiqué que la prochaine étape sera la coupure de l’approvisionnement en eau.

Israël a poursuivi ses violations et lancé des attaques contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, faisant au moins cinq morts et 37 blessés au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza.

