L’agence humanitaire des Nations Unies a mis en garde contre une forte augmentation des démolitions de maisons palestiniennes par les forces israéliennes et des agressions violentes des colons extrémistes sur les terres palestiniennes occupées.

Un récent rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) indique qu’au moins cinq ménages de la vallée du Jourdain occupée ont été déplacés après la démolition de leurs maisons par les autorités israéliennes après avoir déjà été déplacés par la violence des colons en février.

La démolition a déplacé cinq ménages, comprenant 33 personnes, dont 19 enfants et six femmes.

Ils avaient été déplacés de force début février 2025 de la communauté d’Ein al Hilwa – Wadi al Faw, également dans le nord de la vallée du Jourdain, en raison de la violence des colons, a-t-il indiqué.

L’agence des Nations Unies a constaté que plus de « 100 structures ont été démolies par les autorités israéliennes à travers la Cisjordanie depuis le 25 mars ».

‘Israël’ démolit régulièrement des maisons palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Qods-Est, prétextant que les structures ont été construites sans permis, quasiment impossibles à obtenir. Il arrive aussi qu’Israël ordonne aux propriétaires palestiniens de démolir leurs propres maisons ou d’en assumer les frais.

‘Israël’ a déjà occupé des milliers de dunams de terres agricoles palestiniennes pour construire et agrandir de nouvelles colonies illégales dans diverses zones de Cisjordanie.

Ailleurs dans le rapport, l’OCHA a indiqué que les colons israéliens avaient intensifié leurs attaques contre les résidents et pris d’assaut plusieurs villes palestiniennes en Cisjordanie ces dernières semaines.

« Près de la moitié des plus de 40 attaques de colons recensées au cours des deux dernières semaines ont touché des communautés bédouines et d’éleveurs », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agissait notamment d’incendies criminels et de cambriolages.

Au cours de la même période, au moins 44 attaques de colons contre des Palestiniens ont eu lieu, faisant des victimes ou causant des dégâts matériels dans 35 communautés palestiniennes.

Les forces d’occupation israéliennes ont intensifié considérablement leur campagne de démolition en Cisjordanie occupée, atteignant l’un des niveaux les plus élevés enregistrés ces dernières années. Des centaines de structures palestiniennes ont été détruites en peu de temps, déplaçant des dizaines de familles et suscitant de graves inquiétudes humanitaires et juridiques.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, a récemment averti que les raids militaires israéliens en Cisjordanie occupée avaient déplacé 40 000 Palestiniens et que le régime israélien annexait systématiquement le territoire.

